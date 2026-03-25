Marisol tendrá una escuela secundaria

25 marzo, 2026 1

A través de una resolución de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia, la localidad balnearia de Marisol tendrá la posibilidad de contar con el ciclo básico, inicialmente, de una escuela secundaria en ese lugar.

Laura Dumrauf, Secretaria de Gobierno de Coronel Dorrego, informó a LU 24 y dijo que el trámite “fue en forma conjunta, la iniciativa estuvo a cargo de la Inspectora Jefe Distrital y el Inspector de Secundaria, quienes impulsaron el tema dado que había alumnos de secundaria que se tenían que trasladar a Oriente, con los inconvenientes que eso ocasiona, por lo que se pensó en esta alternativa.

“Por suerte la resolución de la Dirección General de Cultura y Educación salió a principios de año por lo que e n principio será el ciclo básico, con una proyección a una secundaria completa a futuro y con una orientación que tenga que ver con el contexto de la villa balnearia”, agregó.

“Es una localidad que va creciendo y cada vez tiene más población estable por lo que hay que ir pensando en todas las ofertas que se le pueden brindar”, expresó y dijo que “en principio van a funcionar en lo que es la Oficina de Turismo, ya que son 8 o 9 alumnos, que nos permite facilitar este espacio físico para que pueda funcionar un aula y veremos a futuro si se puede proyectar una ampliación; va a ser una extensión de la secundaria 1 de Oriente por lo que tendrán que trasladarse los docentes, pero esto también abre posibilidades de trabajo”, manifestó.

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