Marita Monteleone: “Soy un personaje de culto”

La locutora Marita Monteleone, habló con LU 24 para referirse al “Locutango” espectáculo en el que se homenajeará a Lionel Godoy, “dueño de La Noche con Amigos, un prócer de la radio y esposo de Virginia Luque”.

Marita dijo que “Maritango” su otra iniciativa vinculada con la música ciudadana, está cumpliendo 20 años en los escenarios de los espacios culturales porteños y es un orgullo que enarbolo como una gran bandera: son 17 artistas en escena entre bailarines cantantes y músicos que proyectamos auspiciados por la Secretaría Cultural de Buenos Aires”.

Como tiene una repercusión de boca a boca, estamos muy contentos y felices de haber tenido en este año a Néstor Fabián, Antonio Grimau” sostuvo y se refirió al Locutango, locutores que se animan al tango y otros géneros, y el 23 de noviembre en la Academia Nacional del Tango, arriba del Tortoni en Avenida de Mayo 833 haremos el homenaje a Lionel Godoy”.

Viene a Reta el 11 de Diciembre y hará temporada en el balneario

Marita mencionó que el Día Nacional del Tango estará en Reta, en Che Tango, con Néstor Fabián, Carlos Sosa, Dino Turini y Claudio

La voz de Telefónica y la grabación de 214.000 archivos de la Guía

“Tengo la suerte de ser muy querida en este ambiente es lo que me voy a llevar a la eternidad, sigo siendo la voz de Telefónica y gracias al poder de difusión la gente lo sabe, es algo parecido al cuadro de la enfermera que había en los hospitales, ya soy un personaje de culto.

Uno a veces quiere ser reconocido por alguna frase, pero como hay tanto por hablar creo que si me reducen a eso sería muy triste; quizás ese fue mi salto a la fama” relató y sostuvo asimismo que “grabamos durante un año y nueve meses la guía telefónica, de lunes a lunes durante ocho horas por día, 214.000 archivos Word, y cuando terminamos el último dato hicimos un “pogo”.

Me pagaron a trabajo terminado, estuve un año y nueve meses sin cobrar un peso, y después me quedé corta, hice un peso el dato pero no sabía que eran tantos datos; yo salía de Radio El Mundo, y me iba a grabar, yo llegaba a casa y no podía darle un beso a mi hija”.

Radioteatro con “Hectitor” en Radio El Mundo

“Con Mario Massaccessi en la Radio de la Ciudad hicimos hasta hace poco, un pedacito de “Los árboles mueren de pie”, muy lindo, pero yo estaba acostumbrada a los sketch con Héctor Larrea que escribían Scalise y Marchetti, junto a Mario Sánchez y Héctor Arriague (el doctor Pueyrredón Arenales)”.

Marita también es la voz oficial de Boca Juniors y de Ferro Carril Oeste.