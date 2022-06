Marplatense informa sobre pedidos de empleados en Qatar

13 junio, 2022 Leido: 115

Importantes y lujosas cadenas hoteleras en Qatar buscan empleados latinoamericanos, preferentemente argentinos, que hablen español e inglés, para trabajar en hotelería y gastronomía de primer nivel. María Belén Hermina, contó que: “Hace casi 6 años que vivo en Qatar, ahora estoy unos días de vacaciones en Argentina. Trabajo en la Embajada de Uruguay allá, y también en una consultora. Primero consiguió empleo mi novio y luego en dos meses conseguí yo.

La seguridad en Qatar es extrema, nosotras las chicas podemos andar tranquilas, con el tema del alcohol no se vende en supermercados pero los extranjeros tenemos un lugar específico para comprar y se puede consumir en ámbitos privados o en hoteles de lujo que tienen bares habilitados.

Casi no se ven policías, las reglas se respetan, los códigos de convivencia también, la sociedad es muy respetuosa, hay una diversidad cultural muy linda y no se ve discriminación.

En cuanto a la vestimenta, en líneas generales, tanto hombres como mujeres para estar en determinados lugares deben cubrirse hombros y rodillas, hay algunas playas no se puede usar bikini o malla los hombres, pero en otras si, sólo hay que respetar la cultura en lugares específicos y después no hay problemas.

El que quiera trabajar en hotelería y gastronomía puede buscarnos en las redes como phrs y ahí se pueden inscribir. La oferta es muy interesante en cuanto a salarios ya que son libre de gastos, los empleadores se hacen cargo de alojamiento, comida, seguro de salud, por lo que el sueldo queda libre totalmente y actualmente de bolsillo el más bajo rondaría los 600/700 dólares mensuales”.

