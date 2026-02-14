Marplatense murió tras volcar su kayak en la costa de Santa Clara

14 febrero, 2026 0

Un marplatense murió este sábado en la costa de Santa Clara luego de que, por motivos que se investigan, su kayak se dio vuelta y no logró salir del agua.

El hombre, identificado como Mauricio Rios, siguió a un amigo que ingresó primero al mar, en su propio kayak. En un momento dado, éste retrocedió a buscarlo porque lo había perdido de vista. Al hallarlo, dio aviso inmediato para que recibiera asistencia.

Dos personas le practicaron RCP mientras llegaba el personal de emergencia.

Trabajaron en el lugar efectivos de Defensa Civil, personal de Guardavidas y la Policía Comunal, que intervinieron para asistir en el episodio, aunque finalmente se constató el fallecimiento del hombre.

La fiscalía interviniente busca ahora determinar con precisión cómo ocurrió el accidente.

Volver