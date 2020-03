Marplatense tatúa gratis a mujeres que tienen cicatrices por violencia de género

La tatuadora Anabela Rea, oriunda de Mar del Plata, realizará todos los martes en su local tatuajes a mujeres que posean cicatrices y que sean producto de casos de violencia de género.

“Hace tiempo que venía tapando cicatrices. Algunas por violencia de género, otras porque se autoflagelaban por situaciones que pasaron en su vida y me pedían presupuesto, pero no llegaban con el dinero y se me ocurrió esto. Ayer empecé y realicé 3. Contaron que se habían lastimado por cuestiones que pasaron con sus familias, cosas que vienen sufriendo de muy chicas. Me llegaron muchos casos y demasiados tristes”, relató a LU 24.

Según comentó Anabela cuando hizo su posteo en las redes sociales “no pensé que se iba a viralizar de esta manera y que me escribirían tanto. Nunca imaginé los casos que había en Mar del Plata, y que me escribirían de todo el país”.

Mencionó además que las mujeres que se acercan “eligen el diseño acorde al tamaño de su cicatriz. Lo haré todos los martes y daré tres turnos por día. No importa de dónde sean, no necesariamente deben ser de esta ciudad.

Recordó que comenzó con esta profesión luego de sufrir la pérdida de su hermano: “el era tatuador y me regalaron sus máquinas y empecé con eso. Las mujeres se tatúan más y eligen flores”, agregó.

