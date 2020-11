Marta Cohen: “recomiendo la vacuna que científicos demuestren que es segura y eficaz”

6 noviembre, 2020 Leido: 18

La reconocida médica argentina Marta Cohen, distinguida recientemente por la realeza británica, dijo por LU 24 que “recomiendo la vacuna, cualquiera sea, si es que se aprueba por organismos nacionales e internacionales, y si un equipo de científicos, no de políticos, demuestra que es segura y eficaz, o sea que despierta inmunidad y esta es duradera”. En este sentido, advirtió que “la vacuna rusa aún no está terminada”.

Radicada desde hace 17 años en Sheffield, donde trabaja en el Hospital de Niños, fue reconocida como miembro de la Excelentísima Orden del Imperio Británico, galardón con el que cuentan personalidades de la talla de Paul McCartney, John Lennon y Bill Gates, entre otras.

Sobre las consideraciones en Argentina en cuanto a que la vacuna rusa no tendría una reacción peor que la enfermedad, dijo que “es esperanzador” aunque advirtió que eso “no está científicamente comprobado”.

“La vacuna rusa aún no está terminada”

“Las vacunas tienen que pasar por distintas fases en las que se testean en miles de voluntarios: unos que reciben la vacuna y otros un placebo. Esa es la fase 3, pero la vacuna rusa aún no está terminada, comenzó en septiembre y se espera que finalice el año que viene. No puedo dar opinión al respecto porque no están los resultados disponibles para ser evaluados”, manifestó. En ese sentido, afirmó que “me llama la atención lo que se está diciendo desde el gobierno”.

“La de Oxford está siendo evaluada”

En cuanto a la vacuna de la Universidad de Oxford, expuso que ya se terminó la fase 3. “Está siendo evaluada y en vías de publicación. Aún no están los resultados disponibles, por lo tanto tampoco está aprobada”. Además, comentó que el gobierno de Inglaterra tiene inversiones en otras vacunas porque “va a necesitar unas 350 millones de dosis para proveerse de 6 para cada habitante”. Y señaló que “se va a necesitar una primera dosis, otra a los 28 días y después refuerzos, de los que no se conoce todavía si van a ser cada 6 o 8 meses”, puntualizó.

La profesional aseguró que “lo que si se sabe es que se estaría probando en noviembre y a principios de diciembre se estaría comenzando a administrar a personas vulnerables, a mayores de 65 años y al personal de salud”.

Vacunación masiva, en un año

“El Gobierno de Inglaterra ya informó a la población que tardará un año en poder hacer la vacunación masiva, ya que desde que se aprueba la vacuna hay que envasarla y luego tiene un período de vida útil, se vence rápidamente. La aprobación se pensaba que iba a ser para principios de noviembre pero como todavía no ha ocurrido no han comenzado a hacer el envasamiento, entonces esto hace que para principios de diciembre de los cien millones de dosis, hubiesen estado disponible diez, aunque ahora hablan de cuatro millones”.

Según Cohen, no debería preocupar la demora en la llegada de la vacuna para la aplicación, ya que es necesario e importante que la misma “sea segura, eficaz y dé una inmunidad duradera”.

“Yo recomiendo la vacuna, cualquiera sea, si es que se aprueba por organismos nacionales e internacionales, y si un equipo de científicos, no de políticos, demuestra que es segura y eficaz, o sea que despierta inmunidad y esta es duradera”. Es que –explicó- si no cumple alguno de estos requisitos el crecimiento de la pandemia seguirá “siendo exponencial”.

La doctora detalló que actualmente “hay nueve vacunas en fase 3 y solamente dos aprobadas por el gobierno de Rusia”. Por eso opinó que “hay que esperar que organizaciones internaciones y nacionales, en el caso de Argentina la ANMAT, piensen con la cabeza y utilicen a la ciencia para probar cualquiera de la vacunas”.

“Se espera que la de Pfiser y la de Oxford estarán aprobadas antes de fin de año pero habrá poca disponibles, por lo que deberán estar destinadas al personal de salud, personas vulnerables y mayores de 65 años. No estará masiva hasta dentro de un año porque no habrá capacidad operativa. Hay que vacunar 7 mil millones de personas en todo el mundo”, indicó.

Rebrote

En Inglaterra hay un rebrote de contagios de coronavirus con un promedio diario de más de 490 muertes –casi la mitad de lo que sucedió en el pico de la primera ola- y unos 25.000 infectados. “Sin embargo lo que hoy decían las noticias desde la App de síntomas de Covid es que habría disminuido el número de nuevas infecciones, por lo que estaríamos en el camino correcto”, expresó Cohen.

Oficial de la Orden del Imperio Británico, uno de los galardones más prestigiosos del Reino Unido

La reconocida patóloga pediatra, oriunda de Trenque Lauquen y graduada en la Universidad Nacional de La Plata, se especializa en muerte súbita del lactante y temas relacionados. Publicó libros, 150 papers y brinda anualmente 15 conferencias por distintas partes del mundo. Eso la llevó a recibir el título de oficial de la Orden del Imperio Británico (OBE, por su sigla en inglés), uno de los galardones más prestigiosas del Reino Unido. “Me identificaron como una persona que trabaja en y para la comunidad. Yo digo que me pusieron en el cuadro de honor, recordando a mi escuela Secundaria”, sostuvo.

De esta manera pasó a formar parte de la “Excelentísima Orden del Imperio Británico”, fundada el 4 de junio de 1917 por el rey Jorge V, que otorga actualmente la reina Isabel II a todos aquellos cuya actividad repercute de manera significativa en el Reino Unido.

Por último, dijo que tiene en Tres Arroyos “una gran amiga, Cristina González”, a quien le dejó saludos que hizo extensivos a todos los tresarroyenses.

