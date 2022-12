Marta Moyano, 30 años ayudando con Caritas Luján

30 diciembre, 2022

Marta Moyano realiza periódicamente ferias en la sede de Cáritas Nuestra Señora de Luján, en la Avenida Alem de Barrio Ranchos, destinada a ayudar a la gente que lo necesita.

Haciendo un análisis de cómo fue este 2022 para la entidad, Marta dijo a LU 24 estar “muy conforme, porque siempre que he hecho mi trabajo lo hice con muchas ganas, ya que la gente abre su corazón para donarnos ropa y calzado que no utilizan, y es una satisfacción ayudar al que tiene menos, es algo reconfortante para la vida de cada uno trabajar en todo esto”.

“No nos sobró pero no faltó tampoco”, dijo respecto a las donaciones recibidas. “Nosotros vendemos la ropa a bajo precio para ayudar a unas setenta familias, es toda gente con chicos, y en momentos de enfermedad o cuando no han tenido para un pasaje también les hemos dado, no es solamente comida la ayuda” agregó.

“Seguimos aprendiendo, porque cada día vemos gente agradecida, pero también necesitamos el respeto necesario porque a veces la gente no nos entiende”.

“Yo agradezco igual a toda la gente que siempre estuvo de mi lado, y gracias a Dios me puedo conducir para poder ayudar, siempre pude trabajar y sé lo triste que es ir a pedir, pero lo más importante es dar, yo llevo 30 años trabajando acá en Ranchos”, concluyó.

Volver