Marta Moyano: “Fue poca la colaboración en donaciones por la colecta de Cáritas”

16 junio, 2023

Marta Moyano, desde Cáritas Luján, fue crítica, a través de LU 24, respecto a la colaboración de la comunidad por la última colecta realizada el sábado 10.

“Fue un año bastante duro para nosotros, porque nosotros teníamos la idea de comprar más alimentos, pero fue muy poca la donación que hicieron, tal vez porque la gente no se enteró el lugar donde estábamos”, relató.

“Nosotros antes recibíamos muchos alimentos que les dábamos a la gente, ahora no nos alcanza el dinero de la feria para poder comprar la cantidad que teníamos que comprar, y la gente se nos está arrimando, porque los que pertenecen para nuestro lado, Cáritas del Carmen no le había dado, por lo que les dimos lo poco que tenemos, regalamos ropa, pero veo que este año fue muy floja la contribución que se hizo, yo puedo hablar nada más que de mi lugar” dijo Marta.

“Yo llevo bastantes años dedicándome de lleno a trabajar por el barrio, no me bajoneo, quiero seguir luchando y alentándonos porque somos un grupo chico para ayudar a quienes necesitan. Me parece que cuando vienen a pedir es porque realmente lo precisan”, afirmó.

“Espero que nadie se sienta mal por lo que he dicho, siempre voy de frente y digo las cosas como son, tal vez alguno se moleste pero es la realidad que estamos viviendo”, concluyó.

Quienes puedan aportar algún tipo de ayuda, dirigirse a la sede, en Avenida Alem 1151.

