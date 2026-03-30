Martes: Baja presión de agua en los barrios Olimpo y Los Aromos por reparaciones
Durante la mañana de este martes, se registrará baja presión de agua debido a trabajos que se estarán realizando en las intersecciones de San Lorenzo y Ameghino, y Liniers y Ameghino. Para poder llevar adelante estas tareas, será necesario cerrar circuitos de la red.
Se estima que los trabajos tendrán una duración aproximada de 4 horas.
Solicitamos a los vecinos tomar las previsiones necesarias ante esta situación. El personal estará trabajando para resolverlo en el menor tiempo posible.