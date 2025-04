Martha Rango presentará el documental “Nuestra Gente”

10 abril, 2025 33

El domingo 27 de abril, en la sede de la Sociedad Española de Adolfo Gonzáles Chaves se presentará el documental “Nuestra Gente”, con entrada libre y gratuita, en referencia al nombre del canal que tuvo como presentadora a Martha Rango.

quien se comunicó con FM Ilusiones y dijo “está iniciativa comenzó en nuestra localidad, con un canal de circuito cerrado impulsado por los vecinos, donde buscaban contratar locutores, yo me presenté y fui contratada”.

“luego de un tiempo me ofrecieron hacer un programa en el mismo me acompañaron Adolfo Gorosito y Rubén Videla, entre los tres iniciamos está aventura, en el programa mostramos el accionar de la gente en nuestro distrito, no solo de Chaves”, aseguró

“La idea guardar los programas en casete fue de mi camarógrafo “Gogi” Goñi quien me ayudo a guardar cada uno y en total tenemos más de noventa”. Afirmó y recordó “desde una institución me preguntaron que pensaba hacer con los casetes, y desde ese momento inició la idea del documental”.

“Después me junte con Emiliano Videla y desde el año pasado estamos trabajando en esto”.

“En el mismo mostraremos las diferentes entrevistas hechas en el programa, mostrando 5 historias distintas, al menos durará 1 hora y media y le aplicamos un tema musical hecho por Ulises Lasa”, finalizó.

