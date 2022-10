Martilleros piden una ordenanza que prohíba la cartelería de franquicias inmobiliarias

31 octubre, 2022

Carlos Hugo Esteban, presidente del Colegio de Martilleros Públicos del Distrito Judicial Bahía Blanca -con jurisdicción en los distritos que conforman la Sexta Sección- presentó en el Concejo Deliberante un pedido para que se sancione una ordenanza que prohíba la colocación de cartelería, en la vía pública, de franquicias inmobiliarias.

Esteban ejemplificó el caso de las franquicias con una firma “operada por una martillera bahiense que enfrenta un proceso disciplinario, y que fue sancionada además por el Colegio y podría ser suspendida”.

“La ley 10.973 no permite asociarnos con personas que no estén colegiadas; a través de las franquicias se facilita el ejercicio ilegal de la profesión, porque ponen personas que hacen el trabajo de un profesional matriculado sin tener tal habilitación. Cuando usted opera con un martillero matriculado tiene el respaldo del Colegio, que controla esa operación; si opera con una franquicia, ese respaldo no existe y puede ser estafado. Pasa con los alquileres de temporada que se ofrecen por Internet”, completó.

