Martín Aristain, el embajador de las bochas

3 octubre, 2022

El joven bochófilo de Tres Arroyos, Martín Aristain, destacado deportista a nivel nacional e internacional de las Lisas y Rayadas, es el campeón provincial individual y en noviembre jugará el torneo Argentino. También compitió en tres certámenes con los mejores 16 jugadores del país y llegó a las finales. Además, jugó en Perú, Mónaco e Italia. Recibió a LU 24 en su club, Huracán.

“Este último tiempo estoy compitiendo en torneos especiales, de gran nivel, eso es bueno para mí, frente a jugadores de jerarquía y sumar experiencia”, dijo el joven de 22 años.

“Me tocó representar a Argentina en 2018 y 2019, fue muy lindo, ahora juego en Primera y gané el Provincial que me dio el pase para el Argentino del 17 al 20 de noviembre”, explicó.

“Disputé tres torneos especiales y llegué a las finales. Este domingo jugué la final frente a Luciano Bardelli, que era lo que yo quería porque lo admiré siempre como jugador y persona. Es un bochófilo de otras características, muy tranquilo, arrima y bocha, es completo”, destacó.

“En las bochas no pienso en lo que vendrá, personalmente lo tomo tranquilo, día a día, tengo que seguir aprendiendo. Me sirvió lo del Panamericano en Perú y lo de Mónaco e Italia en el 2019, el Mundial. Me gusta jugar de bochador, pero el que arrima gana dicen. Es un deporte difícil, tenés que tener práctica, muy mental, de mucho respeto y técnica. Me gusta jugar individual, te defendés solo”, afirmó.

Finalmente, agradeció “a todos los que me apoyaron y al Director de Deportes que también me ayudó”.

