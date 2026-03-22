Bochas: Martín Aristain Rey ganó el zonal y clasificó al Provincial de 1ª categoría

22 marzo, 2026 9

Martín Aristain Rey se consagró ganador del torneo zonal de Bochas y representará una vez más a la Asociación Tresarroyense en el Campeonato Provincial Individual de 1ª categoría, que se disputará en el mes de abril y será organizado por la Asociación del Partido de la Costa.

El certamen se desarrolló en Coronel Pringles y contó también con la participación de Benito Juárez. En la primera fecha, Tres Arroyos superó a Juárez por 12 a 7, mientras que en la segunda jornada el conjunto local venció a los juarenses por 12 a 3.

De esta manera, el clasificado al Provincial se definió en el enfrentamiento entre Coronel Pringles y Tres Arroyos. En ese partido decisivo, Aristain Rey mostró un gran nivel y se quedó con la victoria por 12 a 6, en un encuentro que por momentos tuvo pasajes de muy buen juego.

El representante tresarroyense logró marcar la diferencia gracias a un arrime preciso y constante, clave para dominar en una cancha que se presentó exigente.

Cabe destacar que Martín Aristain Rey contó con la dirección técnica de Ezequiel Barrios, quien lo acompañó durante todo el torneo.

Con este triunfo, Aristain Rey vuelve a meterse entre los mejores de la provincia y afrontará una nueva oportunidad a nivel provincial defendiendo los colores de Tres Arroyos.

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