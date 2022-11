Martin Favaz y “un trabajo que no pensaba hacer”

17 noviembre, 2022

El encargado del Tiro Federal de Tres Arroyos, Martín Favaz, realiza tapizados y carpinterìa en respaldos de sommiers, bauleras, camastros “un trabajo que no pensaba hacer, y que comenzó a partir de una publicación en redes, aconsejado por mi mujer, y de ahí no paré”, dijo a LU 24.

“Ahora estoy tomando trabajos con entregas para dos meses, compro el material, algo acá y algo afuera, me aumentan un poquito todas las semanas, pero de la forma que trabajo yo, no varía el precio, me hago responsable yo del incremento”, sostuvo.

En lo que respecta a precios, a modo de referencia, Favaz dijo que “un trabajo standard de un respaldo de sommier de 1,50 con patas regulables que sirve para todos, lo tengo en 22 mil pesos con tapizado de capitoné en pana antimanchas; las mueblerías me llaman para que les arme pero no puedo, trabajo solo por ahora, en un futuro aspiro a incorporar gente, lo hago en el Tiro Federal, me autorizaron a hacerlo acá”.

Para contactarlo, en redes como Martin Favaz o al celular 2983 -526084.

Volver