Martín Garate abogó por que se trate la creación de un fondo de apoyo a comercios con aportes de funcionarios

20 mayo, 2020



El presidente de la bancada del Frente de Todos, Martín Garate, se refirió al regreso de las sesiones ordinarias al Concejo Deliberante en tiempos de pandemia, que se concretará mañana jueves a las 11. “Todavía no se hizo la comisión legislativa, así que el orden del día no está terminado, pero se tratará el proyecto nuestro de elección directa de delegados en las localidades, y los decretos del Ejecutivo que postergan el aumento de las tasas por 120 días, eximen del pago de la tasa unificada a algunos comercios y piden la declaración de la Emergencia Sanitaria. En tanto, la declaración de Emergencia Económica y la designación de Guillermo Wilson en Claromecó no tienen despacho por mayoría, así que no estarán a consideración en esta sesión”, indicó.

En este sentido, Garate abogó por que se trate a la brevedad otra iniciativa de Todos que apunta a la creación de un fondo financiero de ayuda a PyMEs y comercios integrado por aportes salariales de los funcionarios políticos. “No ha tenido la decisión del resto de los bloques, para que pase a la sesión necesitamos que alguna de las otras bancadas lo firme, así como también sucede con el proyecto de protocolo para geriátricos”, sostuvo.

