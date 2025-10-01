Martín Garate: constante trabajo de Desarrollo Social en pro de la gente

El Secretario de Desarrollo Social de la comuna, Martín Garate se refirió a la crítica situación generada por el cierre de las empresas ocurrido días pasados, y opinó que “fueron tres noticias que impactan fuertemente en la ciudad, sabemos que esta situación ya la hemos vivido, de gente que si rápidamente no consigue reinsertarse se “come” la indemnización.

“Estamos preparados sabiendo que va a impactar en la Secretaría, porque lo ha dicho el intendente que nunca vamos a dejar de dar una mano al vecino, en todo lo que se pueda: uno trata de no ser pesimista pero la realidad económica que nos toca atravesar en Tres arroyos que es propia de la provincia y del país no es ajena a los datos de caída del consumo, no estamos hablando de darse gustos o un pequeño lujo sino de alimentarse o vestirse”, sostuvo.

“Ya hemos atravesado este tipo de situaciones, pero estamos hablando ahora de empresas grandes para la ciudad, como el caso del Frigorífico, y Mustad que decide levantar la inversión en el país; no estamos hablando de manejo o falta de capacidad, sino que empresas empiezan a irse porque no hay resultados”, significó Martín Garate.

“La gente que habitualmente consume lo que gana tiene el panorama muy complejo, y además las pymes están en situación crítica por las importaciones, y en Tres Arroyos esto no será ajeno, es lo mismo y nos va a afectar”, pronosticó.

“El pico de ayuda nuestro es en invierno porque las familias necesitan que las acompañemos con el tema de la leña, pero continúan solicitando pago de alquileres, servicios que se les hace muy difícil a la gente, los alimentos, es una problemática continua: en septiembre tuvimos cuatro o cinco desalojos y que el municipio tiene que reubicarlas hasta que puedan empezar de nuevo”, dijo.

“Es una Secretaría donde la demanda es permanente, pero atravesamos el invierno que es lo más difícil pero la demanda seguramente se va a incrementar en el corto, mediano o largo plazo, es duro pero no se le puede decir a la gente otra cosa que no sea la verdad porque la demanda es más grande que los recursos”, aseguró.

Me pone bien saber que entregamos entre 70 u 80 estufas y nos queda la tranquilidad que esas familias van a cambiar su calidad de vida, al poder enfrentar al invierno”, explicó.

“Creo que los meses que vienen después de las elecciones, van a ser duros”, concluyó.

