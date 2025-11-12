Martin Garate: “Estamos poniendo el pecho ante una situación social muy difícil”

12 noviembre, 2025 0

El secretario de Desarrollo Social de la Municipalidad de Tres Arroyos, Martín Garate, trazó en dialogo con LU24 un panorama complejo de la realidad local y aseguró que el área “está poniendo el pecho” ante el fuerte incremento de la demanda social.

“Todas las proyecciones que teníamos para este año fueron superadas. Creció la asistencia en alimentos, subsidios de alquiler y servicios. Pasamos de atender 300 familias a más de 1.500 sólo en la ciudad”, señaló Garate.

El funcionario advirtió que “la reducción de personal en empresas y comercios ha agravado la situación” y remarcó que “lamentablemente todavía no vimos lo peor”. También expresó su preocupación por el bajo lugar que Tres Arroyos ocupa en el reparto del presupuesto provincial, y destacó el apoyo recibido del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad y la Fundación Banco Provincia.

Garate subrayó que la Secretaría “no se limita a la asistencia” y que apuntan a “dar herramientas para que la gente pueda desarrollarse”, mencionando programas como Envión, Faro y Crecer con Derecho, que acompañan a jóvenes y madres gestantes.

“Trabajamos todos los días para evitar un desborde social y seguir cerca de los vecinos. Lo hacemos con mucho esfuerzo y con el acompañamiento de un gran equipo y de la comunidad”, concluyó.

