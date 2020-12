Martín Garate: “hay uno, dos o tres funcionarios que cobran más que el Presidente y algunos no pagan las tasas”

18 diciembre, 2020 Leido: 96

El presidente de la bancada del Frente de Todos en el Concejo, Martín Garate, descartó que el Presupuesto se vaya a tratar el lunes próximo, pero aseguró que se seguirá buscando el consenso “y de ninguna manera se va a dejar al Gobierno municipal sin Presupuesto”. No obstante, insistió en que los funcionarios políticos “deben tener el gesto de reducir sus salarios y no dejar que el esfuerzo recaiga sólo sobre la gente”, al tiempo que advirtió que “a fin de año, quizá uno, dos o tres funcionarios terminen ganando más que el presidente de la Nación y el gobernador”. Incluso, fue más allá al señalar que a pesar de sus ingresos, “hay funcionarios municipales que no pagan las tasas, y en eso, entiendo que tenemos que dar un ejemplo”.

Garate consideró “desafortunadas” las declaraciones del vecinalista Luis Zorrilla en torno al rol de los otros bloques en la discusión de este tema, y destacó que por primera vez haya surgido de un bloque opositor el trabajo en un Presupuesto alternativo, que basó en tres grandes aspectos: por un lado, los ingresos por Coparticipación, que a su criterio “el Ejecutivo está subestimando por lo menos en casi diez puntos respecto de los datos que nosotros tenemos del Ministerio de Economía de la Provincia, y tomando el histórico, desde el gobierno de Scioli, pasando por el de Vidal y el primer año de Kicillof, la diferencia es de un 20%. Y esto es clave, porque el Ejecutivo ha propuesto un aumento de tasas del 46% y nosotros estimamos que cobrando un 20%, se compensaría la diferencia largamente con la Coparticipación que van a tener”.

El segundo aspecto que detalló Garate es “la necesidad de mejorar la cobrabilidad de las tasas, porque de lo contrario se castiga siempre a los que cumplen”, y finalmente abundó en la cuestión de la reducción de los sueldos políticos. “Si le pedimos a la gente que haga el esfuerzo de pagar las tasas a pesar de lo complicado de este año, hay que acompañar ese esfuerzo con un gesto desde la clase política”, sostuvo el titular del bloque de Todos. Y advirtió, en torno a lo dicho por Zorrilla respecto de que “una reducción no tiene impacto en el Presupuesto”.

“Es cierto que 15 millones de pesos parecen poco en un Presupuesto de 3200. Pero es un gesto, porque con esos 15 millones se pueden llevar adelante muchos servicios para los vecinos. Hablar de poca plata en un momento como este es una falta de respeto”, concluyó.

Volver