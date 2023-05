Martín Garate inaugura el local de “Camino a la Victoria”

5 mayo, 2023

Este viernes a las 19:00, se llevará a cabo la inauguración de la sede del nuevo espacio “Camino a la Victoria” del cual forma parte Martín Garate en conjunto con la Ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, en calle Sarmiento 582.

Garate dialogó con LU24 y explicó: “venimos trabajando desde febrero y hoy empezaremos a ponerlo en marcha, así que es un día de inauguración y también de felicidad para nosotros.”

A su vez, dio detalles de otras acciones que se llevarán a cabo y dijo “hoy se realizará la inauguración de un centro cultural y de formación, que es un espacio de capacitación y también cultural. Allí se realizarán también cursos y talleres de teatro, pintura, música, tango, de cocina y un montón de actividades para toda la comunidad.”

“La semana próxima seguramente presentemos los días y horarios de las distintas clases; queremos que todos puedan acceder y funcionará en principio a la tarde.”

“Tres Arroyos Solidario”

Por otro lado, subrayó: “también pondremos en marcha una ONG que lleva el nombre de Tres Arroyos Solidario. Estamos haciendo un programa muy interesante que se llama Juega Salud y consiste en realizar la ficha médica de los jóvenes mayores de 13 años que practican actividad deportiva en los clubes. “

Así mismo y sobre la parte política partidaria, comentó: “lanzaremos este espacio sin la finalidad de presentar listas en las próximas elecciones. Los desafíos que presenta tanto Tres Arroyos como la Nación, conllevan que los que nos consideramos dirigentes políticos dejemos de lado las cuestiones partidarias y personales para trabajar en post de la gente, que lo necesita.”

Y en este mismo orden de situaciones, remarcó: “Hay que convocar a los distintos sectores y tratar de solucionar los problemas cotidianos, a los ciudadanos no les importa o preocupa si hay lista o no. Personalmente, sigo convocando a la unidad en base a una idea de gobierno y mi apuesta es colectiva, no individual. Ojalá que esto se pueda entender en varios sectores.”

