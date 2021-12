Martín Garate: “Invito al intendente a trabajar en conjunto”

10 diciembre, 2021 Leido: 201

El flamante presidente del Concejo Deliberante, Martín Garate, luego de asumir sus funciones usó de la palabra y en principio agradeció “a los concejales que me han acompañado en esta propuesta y también al bloque del oficialismo sabiendo que estas son las reglas de la democracia”.



“Hace 8 años que recorro estos pasillos es un gran honor y un desafío iniciar esta etapa”, dijo y agradeció a su bloque y nombró a algunas personas con las que tuvo una cercanía especial como Pity Federico y Sergio Pescader y también al ex concejal Zorrilla “con quien debatimos mucho pero con un gran respeto” y sostuvo que “me pone feliz que la concejal Cadenas sea vice primera yque esté entre nosotros totalmente recuperada lo que nos llena de alegría”.

“Quiero agradecer profundamente a quien me acercó a la política y me ha enseñado el camino del sacrificio y del trabajo, con actos de generosidad política: mi hermano Pablo, y decirle que sin su trabajo yo hoy no estaría en este recinto, y agradeció a mi familia, a mis tres hijos y a mi señora y pedirle perdón por mis ausencias, a mis diecisiete compañeros, correligionarios o vecinos porque nos tocan dos años de un desafío muy grande por las consecuencias de la pandemia que no ha terminado”, y cerró diciendo que “ los proyectos que vengan por un Tres Arroyos mejor van a tener el apoyo de este presidente” y manifestó que “quiero tender una mano ante la situación política sanitaria y económica exigen que todos pongamos nuestros conocimientos y experiencias, e invito al intendente a trabajar en conjunto ya que este momento requiere de este esfuerzo y ojala cuando termine mi mandato ojala que estas palabras no sean vacías , sino que acá están todas las voces y hay que respetar la institucionalidad del Concejo, que nos corresponde a los 18 concejales, para cambiar, mejorar y tener una relación mejor con el Ejecutivo; seguro se han cometido errores de los dos lados, la gente nos pide que avancemos en los temas que interesan a la gente”.

“Me ha tocado transitar con muchos presidentes, en mayoría o en minoría y ojala que pueda estar a la altura de ellos, los invito a trabajar en conjunto por el bien de nuestros vecinos”, concluyó.

