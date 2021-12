Martín Garate: “La gente nos está pidiendo consenso y ansío que así sea”

13 diciembre, 2021 Leido: 47

En su primer día como Presidente del Concejo Deliberante, el doctor Martín Garate dijo sentirse con muchas ganas de trabajar en equipo, y aguarda la llamada del Intendente para recuperar vínculos con el Ejecutivo.

Entre otras cosas dijo: “ya comenzamos con las reuniones con el personal, también lo haremos con los presidentes de los bloques para tratar algunas cuestiones, especialmente el tratamiento del presupuesto.

También está claro que la función no es la misma, la de ser edil a la de presidir el Concejo, de hecho le pedí al exsecretario Martín Garrido que me asesore en algunas cosas, el Concejo cuenta con muy buena gente que trabaja desde hace años, y estoy aprendiendo mucho. Espero estar a la altura de las circunstancias, y estoy planteando un relanzamiento de las funciones del Concejo, que ojalá podamos hacerlas entre todos. Por ejemplo considero que el Concejo tiene que recuperar el protagonismo de cara a la comunidad, tratando los temas que son centrales a la gente, también es fundamental recuperar el diálogo con el Ejecutivo, si esto lo entienden los 18 concejales y el ejecutivo, entonces habrá cosas positivas para Tres Arroyos. Tengo muchos proyectos para llevar adelante pero tendré que ver la viabilidad de cada uno y el acompañamiento que se puede llegar a dar para cada uno de ellos”.

Garate insiste con el trabajo consensuado, “el Intendente manifestó su intención de reunirse, espero que sea un hecho concreto y no palabras vacías, es fundamental recuperar el vínculo, es un momento muy difícil a nivel local, provincial y nacional por eso es necesario trabajar en consenso y estoy deseoso de que así sea porque es lo que la gente nos está pidiendo”.

Para finalizar Garate repasó las próximas actividades a realizar.

Volver