Martín Garate: “las familias dejan de recibir la ayuda alimentaria, pero la demanda no desaparece” (audio)

21 abril, 2026 413

Este martes se dio a conocer que se suspendería la entrega de las cajas mesa, un programa de asistencia alimentaria para las familias. En dialogo con LU 24, Martin Garate, Secretario Municipal de Desarrollo Social, aclaró que “este programa es diferente al servicio alimentario escolar. Este programa es para entregar alimentos a la familia de estudiantes que concurren a la escuela. Entendemos que es una situación donde las familias dejan de recibir ayuda alimentaria y eso recae sobre la secretaría. Cada vez que un programa sufre una caída, la gestión municipal se ve afectada”.

Luego, el secretario continuó: “la demanda no desaparece. Es difícil que la gente entienda que son cuestiones que exceden al municipio. Igualmente estamos tomando medidas. Tenemos que mejorar la cantidad de alimentos que la municipalidad entrega mensualmente. Entregamos alimentos a mas de 1500 familias, contando también las localidades”.

Sobre el impacto que tendría la medida, aseguró que “muchas familias obviamente utilizaban el programa MESA para afrontar la situación social compleja. Este es un momento de meses difíciles, porque además de la cuestión alimentaria, alquileres, entre otras, tenemos la cuestión climática, el frio, tormentas. Son mas gastos de asistencia social”.

Para finalizar, Martín Garate dijo que “no vamos a dejar de colaborar con la gente. Hay que disponer de recursos, no se resuelve mágicamente. Si esto efectivamente sucede, el municipio va a dar una estrategia. Ningún vecino se va a quedar sin ayuda del municipio”.

Volver