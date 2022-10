Martín Garate le pide al Ejecutivo “bajar un cambio” para “trabajar en conjunto”

6 octubre, 2022

El presidente del Concejo Deliberante, Martín Garate, le pidió al Departamento Ejecutivo “bajar un cambio” para poder “trabajar en conjunto y solucionarle los problemas a la población”. Lo hizo tras recibir en la mañana de este jueves a Guillermo Aispuro, auditor del Tribunal de Cuentas. También participaron de la reunión, a pedido del edil peronista, los titulares de cada bloque.

Respecto a las actuaciones elevadas desde el HCD luego que el intendente Carlos Sánchez no concurriera a la interpelación, dijo que “Guillermo hizo referencia a esta situación excepcional, ratificamos los pasos que hemos seguido, que fueron los correctos, y ahora hay que esperar lo que resuelva el Tribunal de Cuentas”.

“Nosotros estamos tratando de desescalar el conflicto, me parece que llevar esta cuestión, como se quería en un momento, al uso de la fuerza pública, a un conflicto de poderes o crear una comisión investigadora, no es el camino. Hay que aportar desde todos lados y le pido especialmente al Ejecutivo bajar un cambio para tratar de trabajar en conjunto, a muchos concejales y al Intendente nos queda un poco más año de mandato y la población requiere que le solucionemos los problemas”.

Sobre el encuentro, dijo que “fue una reunión muy productiva porque nos sacamos dudas sobre el sistema digital. También se han abiertos canales para que desde los distintos bloques se puedan solicitar información u opinión sobre determinados temas”.

Volver