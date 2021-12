Martín Garate: “No hay que circunscribirse únicamente al aumento de tasas”

El presidente del bloque de Todos, Martín Garate, anticipó que su bancada comenzó el análisis del Presupuesto 2022, e intercambiará aspectos del mismo con el secretario de Hacienda, Federico López Di Fondi, con quien está prevista una reunión para este jueves de la que participarán ediles de todos los bloques. “Hay que hacer dos o tres análisis: las fuentes de ingresos, como son las tasas y la coparticipación, y en este sentido los números de este año nos dieron la razón porque de la Provincia vino más de lo presupuestado; a qué se va a destinar el dinero, es decir los gastos, y en tercer lugar algunas cuestiones legales, como ordenanzas y programas que hay que ver si aparecen o no”, indicó.

Respecto del incremento pautado para las tasas, Garate reconoció “la existencia de un proceso inflacionario que nadie niega, pero no debe circunscribirse la discusión al aumento de tasas, cuando hay otra fuente de ingresos, la coparticipación, con la misma o más importancia. Ya el jueves o el viernes estaremos discutiendo esa cuestión con los compañeros del bloque, cuando tengamos precisiones sobre algunos números de este año. Ya planteamos cuando se discutió el Presupuesto 2020 que se podía aumentar las tasas en un menor porcentaje y que eso iba a ser, de alguna manera, compensado por la coparticipación, de todas maneras lo discutiremos”.

Interpelación, seguridad y nocturnidad

El futuro presidente del Cuerpo volvió a expresarse a favor de que, tras la reunión con López Di Fondi, lo que marcará una vuelta al encuentro entre funcionarios del Ejecutivo y del Legislativo, prospere la opción del diálogo y se deje sin efecto la interpelación al intendente. No obstante, advirtió que “es preciso trabajar en cuestiones como la seguridad de manera conjunta, porque ha quedado demostrado que hay problemas en los que el Ejecutivo tiene una responsabilidad política concreta. Todos hemos visto la gravedad de lo que pasó este fin de semana, y seguramente en todos los demás, pero esta vez circularon videos. Tenemos denuncias de padres por el supuesto incumplimiento de las normas de nocturnidad por parte de un boliche, además no puede ser que no haya personal policial en la salida, máxime ante hechos que se reiteran, que no son excepcionales. Y hay que ser estricto en el control de lo que pasa adentro: tiene que cerrar en el horario que corresponde, no se pueden vender bebidas a menores”.

En este sentido, consultado por las fiestas que se anticipan para fin de año, Garate dijo estar “a favor de los emprendimientos particulares en este sentido, sobre todo por lo que el sector ha sufrido durante la pandemia. Pero es necesario que haya seguridad, que esté el personal contratado como corresponde, y personal policial para controlar en los alrededores. Y no puede pasar lo que ya ha ocurrido otros años, que ha llegado la autorización para hacer la fiesta después de que se realizó, lo que hace muy difícil el control”.

