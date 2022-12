Martín Garate: “Oviedo debería dar un paso al costado y no justificar un presunto delito”

1 diciembre, 2022

El presidente del Concejo Deliberante, Martín Garate, consideró que el delegado municipal en Reta, Lucas Oviedo “debería dar un paso al costado”, tras advertir que “está encubriendo un presunto ilícito al reconocer la existencia de un audio en el que un capataz, que es familiar suyo, estaría pagando horas extras a empleados municipales que no se trabajan”.

Garate reconoció que es facultad del intendente designar o desplazar a sus funcionarios, pero insistió en que “claramente Oviedo debe dar un paso al costado. En poco tiempo se han dado circunstancias graves en Reta. La primera fue un problema con el traslado de una ambulancia, del que estaba a cargo este familiar de Oviedo que en poco tiempo pasó de contratado a un cargo de relevancia en planta permanente, pero ese no sería el problema aunque no es correcto: su incumplimiento en ese traslado ocasionó que una vecina perdiera el embarazo. Además la misma persona tuvo una denuncia penal por agresión a unos vecinos. Y luego trascendió este audio, en el que la misma persona se dirige a un empleado municipal haciendo referencia a que ‘se les pagan horas extras que ustedes no hacen’. El propio Oviedo no sólo no niega la existencia de este audio, sino que dice que se trata de alguien de su confianza que les exige trabajar a sus empleados. Pero estamos hablando de un mal manejo de fondos públicos porque se paga por trabajo que no se hace”, argumentó el titular del Legislativo.

“El delegado tiene que asumir la responsabilidad que le corresponde por los reiterados incumplimientos de esta persona, que además no se han aclarado debidamente. Y reconoce, al defenderlo, la comisión de un presunto delito. Con todo respeto, no conozco al delegado Oviedo, esto no tiene nada que ver con lo personal, pero son cuestiones que no se pueden obviar”, puntualizó.

Ambulancia en Bellocq

En otro orden de cosas, Garate aseguró que la ambulancia destinada a traslados desde San Francisco de Bellocq sufrió algún desperfecto, y la que lo reemplazó tampoco estaría en condiciones, por lo que hay inconvenientes para traer pacientes que así lo requieran desde la localidad a la ciudad cabecera. “Ponemos énfasis en esto porque cuando se aprobó el Presupuesto y le dimos más herramientas al Ejecutivo con el aumento de tasas, lo hicimos con la premisa de que asignaran más recursos a las localidades. Ahora volvemos a los mismos debates y los inconvenientes aún sencillos, no se solucionan”, sostuvo.

