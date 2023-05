Martín Garate:” Reconozco el respeto y la gestión de Sánchez”

El presidente del Concejo Deliberante, Dr. Martín Garate también opinó respecto a la decisión de Carlos Sánchez de no ir por un nuevo mandato. Sobre los casi 20 años de gobierno de Sánchez, dijo que “primero, debo mencionar el respeto porque fue elegido muchas veces, segundo obviamente pienso que ha tenido la capacidad, sería muy injusto pensar algo diferente; yo tengo mucho respeto en lo político y lo personal por Carlos, y creo que ha sido favorecido por la enorme gestión de los gobiernos justicialistas tanto nacionales como provinciales por la gran cantidad de obras que han venido, tienen que reconocerle que él ha colaborado en la gestión; yo siempre digo lo mismo, cuando la gestión es buena no importa de donde venga: entiendo la decisión, insisto por la cuestión familiar, la respeto y desde el Concejo trataremos por lo menos en lo personal que estos meses los pueda transitar con tranquilidad”.

Manifestó su sorpresa inicial y afirmó: “pensé que el intendente iba a buscar un nuevo mandato, fue una sorpresa”, y, respecto a la salida del Jefe de Gabinete, Hugo Fernández opinó que “pienso que debe haber sido una cuestión interna”.

“He tenido un trato ameno con Carlos en mi función, y más allá de las diferencias hay un respeto mutuo, y a pesar de estar muy sorprendido sabemos lo que sucede en política, creo que pesa la familia y creo que también hay una cuestión de edad, esto lo digo con todo respeto”, reflexionó.

Sostuvo asimismo que viene “planteando hace rato en el Frente de Todos de generar un acuerdo, no plantear un gran candidato, sino una persona que tenga la capacidad para gobernar, creo que hay que tener una gran generosidad política y convocar a dirigentes de otros sectores políticos, porque hay que tener generosidad, porque es lo que reclama la gente y porque vienen cuatro años difíciles; en el último año y medio hemos tratado de buscar limar diferencias, y creo que la gente del Vecinalismo tiene que ampliar la base y que convoque también a gente de otros sectores políticos”.

“Pienso que tienen que estar los mejores hombres para la intendencia”, agregó y manifestó “hay que tener mucha generosidad política para quienes estén en condiciones de hacer el mejor equipo y solucionar los problemas de la gente, creo que hay buenos dirigentes y buenos funcionarios potenciales en distintos sectores de la ciudad, como instituciones intermedias, cooperativas. Yo primero lo planteo para el Frente de Todos, pero después lo planteo para fuera del Frente de Todos”.

Sobre si cambiará la estrategia luego de conocida esta noticia, Martín Garate dijo que “no es lo mismo que sea candidata Cristina que no lo sea, que sea Macri o que no lo sea, y claramente no es lo mismo que el candidato del Vecinalismo sea Sánchez, una persona que viene con cuatro mandatos o alguien que no tiene esa experiencia; claramente va a modificar el tablero político, pero en nuestro espacio creo que hay que mirar para adentro para trabajar seriamente con generosidad en el armado de una propuesta de unidad para poder gobernar como corresponde, no para amontonar gente en una lista de concejales, y poner a la cabeza gente que tenga la capacidad de solucionar los problemas de nuestros vecinos”.

“Creo que todos los compañeros que tienen la responsabilidad y algunos que no la tienen obviamente tendrán la posibilidad de ser candidatos; hablaba con un compañero y le decía que siempre en mi situación personal nunca pongo mi interés propio por lo que creo que es conveniente para la ciudad y creo que lo mas conveniente es buscar un candidato que tenga condiciones de gobernar, esto me toca hacer a mí, yo voy a empujar ese carro; ya dije que vamos a acompañar, si después nos toca encabezar lo haremos y si no nos toca lo haremos con las mismas ganas porque creo que es un tiempo en que hay que tener la sabiduría para abrir el juego, para abrir la cabeza y tener en el municipio los mejores funcionarios”, expresó.

