Martín Garate sobre usurpación de terrenos: “No lo vamos a tolerar, ni mucho menos avalar”

9 junio, 2024

Luego del intento de usurpación sucedido este sábado en terrenos de República del Líbano al 1300, LU 24 habló con el Secretario de Desarrollo Social de la comuna Martín Garate, quien dijo que “fue un intento de ocupación, concurrió personal de nuestra secretaría y de la Seguridad; se hizo un relevamiento de las personas y familias que estaban en el predio y se decidió que este lunes en la Secretaría tengamos una reunión con esas familias”.

“La realidad era que planteaban situaciones diversas, como albañiles que no trabajan por esta situación económica, otros que si, era por tener un terreno, porque están viviendo alquilando y hoy día es muy difícil seguir sosteniéndolo, o que están viviendo con familiares, o algunos a los que la gestión anterior les había prometido una vivienda, todos fueron reclamos diferentes relacionados a la cuestión social y con una economía del país que es tan grave, y que obviamente Tres Arroyos no es una isla y es algo que nosotros prevemos que podría suceder”, sostuvo.

“Lo que se dejó en claro es que pondremos todas las herramientas para tratar de solucionarlos problemas de estas familias, pero no vamos a amparar, permitir y mucho menos tolerar el intento de usurpación de tierras, y de la misma manera que la Secretaría tomó la decisión de dejar de asistir a familias que vendieron elementos que el Municipio les había entregado, si van por el camino de la usurpación de tierras, no vamos a permitir ninguna conducta ilícita”, dijo.

“Esto nos pasó en alguna oportunidad, cuando hicimos un trabajo social respecto al basurero y hemos conseguido que formen una cooperativa ,otros han ingresado en distintas áreas del Municipio, el tema es delicado porque muchas de ellas conviven; estuve revisando un listado y hay muchas familias que ya reciben ayuda, desde un plan de subsistencia, alquiler o la entrega de leña o de alimentos o como mucha gente nos reconoció los hemos ayudado en el temporal y posteriormente con elementos de infraestructura”, relató.

“Es la realidad, pero los tresarroyenses tenemos que acostumbrarnos a que esta situación de conflictividad social si no se modifica la situación social del país lamentablemente nos va a tocar enfrentarla”, manifestó Martín Garate.

“Para algunos eran terrenos municipales y para otros eran terrenos de una familia Centeno, por lo que hemos solicitado los elementos para determinar quien es el propietario, si hay algún tipo de escritura, o si pasó por prescripción administrativa al Municipio”, observó.

“Buscamos conversar y disuadir de lo que fue la ocupación ilegal y eso fue lo que sucedió y les planteé a cada una de las familias que se los va a atender por separado, ya que son problemáticas diferentes: hay gente que dijo que les habían prometido un trabajo, pero nosotros hace seis meses que asumimos recién; otros plantean que no pueden pagar el alquiler, algo que veníamos viendo que se quedaron sin trabajo y que lo están pasando mal y a estos tenemos que obviamente tenderles la mano, siempre y cuando la gente o las familias no tomen conductas ilícitas que no vamos a tolerar ni permitir”, finalizó.

