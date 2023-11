Martín Garate: “Vamos a un mayor gasto social para las familias en caso de ajuste”

24 noviembre, 2023

El designado Secretario de Desarrollo Social de la comuna tresarroyense, Dr. Martín Garate, trazó un panorama sobre lo que será su gestión al frente del área municipal en contacto con LU 24.

“Tenemos un panorama complejo, ya viene un año que va a tener mucha demanda social, y veremos que medida toma el nuevo gobierno frente a esta situación, como los incrementos que se han dado; nosotros tenemos una mirada mas puesta en el Desarrollo Social que en el Gasto Social, pero va a requerir un accionar más rápido más directo y esperamos empezar para ponerlo en marcha”.

A su vez, sobre el funcionamiento de la Secretaría, opinó y dijo tener “una mirada positiva de los equipos técnicos, que son los que están en contacto con la familia, creo que los programas están bien pero hay cosas a mejorar, vamos a modificar el presupuesto que se ejecutó, con el objetivo de tratar que la gente vuelva a trabajar, que tenga trabajo formal si se puede, seria bárbaro, pero sino las alternativas de los emprendedores tienen que ver con eso”.

“2500 familias dependen de manera directa o indirecta”

“Hoy hay más de 2500 familias que dependen de manera directa o indirecta de la Secretaría, por lo que trataremos de capacitar a la gente para mejorar la condición social, que pueda tener y vivir de un trabajo y recuperar la estabilidad, ese es el objetivo, sabemos que no es fácil; vamos a armar un área con las cooperativas de trabajo, que están dando respuestas. También trabajaremos en el tema del desarrollo social para hacerlo en conjunto con quienes están haciéndolo; nosotros tenemos que dar otro perfil a las diferentes áreas de la Secretaría, y me gustan mucho las operadoras y operadores que están trabajando, acepté ir a Desarrollo Social porque es un desafío, ya que la situación social no es diferente a la del resto del país”, relató.

Localidades

“Vamos a incorporar nuevas áreas distribuyendo al personal; tuvimos una charla muy interesante con el personal técnico y yo quiero reforzarlas, ayudarlos, ampliarlas y quiero que tengan mayor vinculo los trabajadores sociales con las salas de las localidades, que no roten y que trabajen constantemente en cada una de ellas para saber cómo estamos parados”, adelantó.

Los barrios

“Hay barrios que la están pasando muy mal eso es una mochila para mi y para Pablo aún más y tendremos que tratar de solucionar esto muy rápido, estamos en una situación muy compleja y si se habla de algún recorte vamos a tener que hacer un poco de equilibrio para ayudarlos”, dijo.

Dijo que ha tenido “reuniones con los diferentes actores de la comunidad que trabajan en ese sentido como la Asociación del Menor y la Familia, y los movimientos sociales”.

Las viviendas

“Pablo esta trabajando para que se puedan terminar todas las viviendas en construcción, y tuvo una reunión con Federico Susbielles sobre como poder continuar con la obra pública”, manifestó y dijo asimismo que “tendremos que avanzar en otras cosas para poder conseguir más viviendas y tener otras propuestas para no depender de Naciòn y Provincia; hay que buscar sistemas de autoconstrucción, y también trabajar para que la gente pueda acceder a la tierra, lo mismo que para que opere prontamente el transporte público”, concluyó.

