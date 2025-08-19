Martín Garate y el 2º Festival por el Día De La Niñez

19 agosto, 2025 0

Desde la Municipalidad de Tres Arroyos, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, invitan a toda la comunidad para disfrutar del II Festival del Día del día del Niño. Este domingo, nos reunimos en un encuentro pensado para que las infancias vivan una jornada de alegría, juego y creatividad, acompañadas de sus familias.

Para dar más detalles Martin Garate, Secretario de Desarrollo Social, en diálogo con LU 24 “en esta oportunidad y gracias a la colaboración de las diferentes áreas del Municipio; como Cultura; tenemos dos escenarios y espectáculos al mismo tiempo. además de distintas actividades y juegos que se llevaran adelante por los distintos programas de la Secretaria Envión y Puentes en la Infancia en sus distintas sedes”.

“Es un gran evento en el que trabaja toda la Secretaria, Garate afirmó que “estamos convencidos que generar estos espacios de encuentro es cuidar a nuestra comunidad, porque jugar, compartir y expresarse son derechos esenciales de cada niño y niña, este festival propone múltiples espacios para el disfrute de la cultura y la creatividad”.

Además, estuvieron presentes en dicha conferencia de prensa:

“Martin Rodríguez Blanco, Director de Cultura, Educación y Derechos Humanos, Celeste Coman, referente de promoción de derechos del área de Niñez, Adolescencia y Familia y Natalio Strada, Coordinador de Economía Social; brindaron detalles del evento que gracias al éxito del año pasado”, contó.

Por su parte Celeste Coman. Destaco que sabemos que la accesibilidad se debe garantizar, para que todas las familias puedan ser parte, por lo cual hemos dispuesto traslados gratuitos desde distintos barrios a partir de las 13:45 hs: Barrio Villa Italia (Víctor Manuel y Cangallo), Barrio Ruta 3 Sur ( El Parquecito), Barrio Olimpo (Bolívar 1300, sede Puentes), Barrio Ranchos (Urquiza y Emilio de la Calle)”.

El cronograma estimado del evento será el siguiente, ya que como se mencionó contará con dos escenarios en simultáneo:

Escenario al aire libre:

14:00 – Tambore

14:30 – Ritmo Vivo

14:50 – Equilibriosis – Circo y humor

15:25 – Envión

15:35 – La Calaka

15:50 – Ritmo Vivo

16:00 – Broders

Escenario SUM Escuela Técnica

15:30 – ATR Zumba

15:45 – Universos – Música infantil

16:15 – Detonados

16:40 – Maracujá y Maloco de Circo Trip

17:20 – Cumbia Kit

Actividades para toda la familia:

Además de los espectáculos, habrá espacios de juego, deportes, arte y recreación:

Por su parte, Natalio Strada especificó que “ También dispondremos un importante espacio en el predio para los emprendedores de Mercados Barriales que sumaran una interesante propuesta con más de 60 puestos con muy buenos precios, Casa Taller con de Barro y Luz, con sus cerámicas, y las Lijas, con sus artículos de carpintería”.

Luego, Martin Garate, agradeció a “Los Bomberos Voluntarios de Tres Arroyos con propuestas para los más pequeños. Exhibiciones de Autos de época (AADETA), Fiat 600 Club, Motociclistas Independientes y Jeeperos Tres Arroyos.

Después mencionó que “conformamos así un evento integral para toda la familia y que tendrá múltiples espacios para recorrer, según el interés de cada uno”.

Shows y propuestas de la Compañía Había Una Vez. Maquillaje artístico, blíster y juegos de “Puentes en la Infancia”. Golosinas, globos, inflables, metegoles y yenga gigante y el circuito de tránsito para pequeños conductores. Además de Carrera de embolsados, juegos tradicionales y muchas sorpresas más, completan lo previsto para esta tarde de domingo en la que esperamos que el tiempo nos acompañe.

El Festival de la Niñez es un espacio para que los niños disfruten en familia, su derecho al juego, a la cultura y a la alegría. Una fiesta que celebra lo más valioso de nuestra comunidad: la infancia. Organiza el Área de Niñez, Adolescencia y Familia y colaboran las Direcciones de Deportes, Cultura, Educación y Derechos Humanos, Impulsar Tres Arroyos y la Secretaria de Seguridad y de Planeamiento Urbano.

Volver