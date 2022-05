Martín Garrido destacó los programas y gestiones que lleva adelante Desarrollo Social de la Nación

18 mayo, 2022 Leido: 76

“Muchas políticas públicas y programas se pueden llevar adelante por el conocimiento estadístico que se tiene de la población, por lo que es sumamente importante realizar el censo, y mucha gente lo hizo de manera digital, lo cual les facilitó mucho la tarea a los censistas”, destacó Martín Garrido, titular de la oficina de articulación local del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en Tres Arroyos desde hace poco más de un mes. Tras lo cual realizó un amplio repaso de los programas y gestiones que esa cartera lleva adelante en el distrito, algunas desde la gestión anterior de Julio “Pity” Federico, entre los cuales está el financiamiento para el cambio de techos del Geriátrico Municipal, subsidios y acompañamiento al Municipio, a los centros de jubilados 27 de Octubre y a los centros de las localidades de Claromecó y Orense, Centros de Primera Infancia, CPA y talleres en Jardines Frutillitas.

“El Ministerio está en pleno proceso de reacomodamiento tras la etapa más compleja de la pandemia, donde tuvo que redireccionar sus políticas y acciones. Y de hecho en Tres Arroyos todavía no tenemos oficina. Pero estamos recuperando espacios de participación, como el Consejo Municipal para las Personas con Discapacidad, y de gestión como el CIC del Barrio Boca. Y también estamos tratando de darle la forma para tener en Tres Arroyos a cualquier tipo de recurso que tiene el Ministerio, entre ellos los programas de acceso a herramientas para los vecinos que es algo que siempre se tuvo”, aseguró Garrido.

Asimismo, anunció que ya se están analizando los curriculum para designar a los coordinadores de la quinta edición del curso de cuidadores domiciliarios, que ante la demanda existente, se dictará por primera vez en Claromecó.

También hizo referencia a su participación en la plenaria del Consejo Municipal para las Personas con Discapacidad, que se realizó el lunes pasado. “Me sorprendió y me preocupa el bajo nivel de participación. Pero durante mucho tiempo el Consejo de Discapacidad no cumplió el rol para el que fue creado, de hecho hay ordenanzas que surgieron de allí pero que no se cumplen. Y creo que es necesario que la mesa de conducción sea más amplia que lo que es ahora, para que no solo tenga representación el Ejecutivo, porque no tiene sentido que quien tiene que ejecutar las políticas públicas y no lo está haciendo, porque de hecho se reclama el cumplimiento de ordenanzas, sea el mismo que ocupe los cargos directivos. Cuando la gente participa de un espacio, trabaja mucho -como ocurrió con la ordenanza en la que trabajaron Diego Pavón y varias instituciones- y no es tenida en cuenta, la participación se desalienta. Y Tres Arroyos necesita de una vez contar con políticas en este sentido”, concluyó.

Volver