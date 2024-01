Martín Ipucha: “La pretemporada la arrancamos el 1º de febrero”

8 enero, 2024

El técnico bahiense de Quilmes, Martín Ipucha, estuvo con LU 24 y se refirió a su segundo año en el básquet de Quilmes.

“La pretemporada la vamos a arrancar el 1º de febrero, tengo arreglado el proyecto y todavía no lo económico por la situación del país. Los jugadores se quedan todos, me dieron un campeonato, no puedo sacar a ninguno” dijo.

“Hay un jugador que está en carpeta, para este año, no puedo decirlo, por respeto. Está jugando Liga, viene de una lesión, cuando se recupere, si él toma la decisión, ahí veremos si juega en Quilmes.”, añadió.

“La verdad que el básquet fue muy bueno, con emoción, la gente llenó las canchas, parejo, espero que este año, sea igual o mejor.”, finalizó.

Volver