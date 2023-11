Martín Maldonado: “es un reconocimiento a la gestión”

7 noviembre, 2023

Con Pablo Garate como nuevo intendente de Tres Arroyos, algunos funcionarios nuevos se han sumado a su equipo, pero hay otros que mantendrán su lugar en el cargo. Uno de estos casos es el de Martín Maldonado, que seguirá en el Ente Vial y comentó sobre esto a LU 24.

Acerca de esto, Maldonado expresó: “esto es un reconocimiento y no tengo más que palabras de agradecimiento. También agradecerle a Carlos Sánchez que me llevó a estar en este lugar y al equipo vial tanto en lo personal como en lo profesional, que me han apoyado en todo momento”.

Y enfatizó: “en la charla que tuvimos con Pablo Garate, transmitimos que vamos a seguir trabajando como estamos y de igual manera. Estamos trabajando en las 10 zonas y continuamos con entoscados en otros lados. Falta un poco de agua, pero hacemos lo que se puede y ya estamos mirando a fin de año para dejar todo preparado de cara a lo que es la cosecha”.

