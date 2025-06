Martín Murano: “Me cansé de ser “el hijo de Yiya”

Siempre estuve ligado a la creación y la dirección, pero no tengo participación en la serie que se filma sobre mi madre, sí lo hice en una serie documental hecha por Netflix; yo me enteré cuando ya comenzaban a rodar”, dijo Martín Murano, hijo de “la envenenadora de Monserrat”, “Yiya” Murano, entrevistado por FM Ilusiones.

“La producción no se había conectado conmigo ni siquiera, pero si hacen una película basada en un trabajo mío, tengo que percibir los derechos de autor, antes nunca había cobrado nada”, explicó.

Martín habló luego de las distintas ramificaciones del caso de su madre, yo hace mucho descubrí un montón de cosas que cambian totalmente la historia: yo me cansé de ser “el hijo de Yiya”, tengo mi vida propia, viví un tiempo en Orense, cerca de Tres Arroyos, y no era el pelado simpático, el que, hacia un programa de radio, era “el hijo de Yiya Murano”.

“Ella odiaba a los perros y les tenía fobia a los gatos, y yo soy padrino de un refugio de perros en Mar del Plata; ella tenía pánico a las alturas y yo soy doble de riesgo”, dijo respecto a la diferencia de criterios que lo alejaba de su madre; yo lo quería demostrar al principio, y hoy ya no me importa”.

Finalmente mandó un saludo al Club Alumni, y a Javier Ruiz quien era delegado cuando le tocó vivir en la localidad tresarroyense.

