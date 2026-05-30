Martín Pérez Guedes evalúa cerrar una extensa carrera profesional

30 mayo, 2026 0

Las noticias que llegan desde Perú tienen repercusión en Tres Arroyos. Martín Pérez Guedes, surgido futbolísticamente en Huracán, estaría analizando poner fin a su etapa en Universitario de Deportes e incluso evaluar el retiro de la actividad profesional para regresar a la Argentina y pasar más tiempo junto a su familia.

A los 34 años, el mediocampista atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera, luego de convertirse en una de las figuras de Universitario, uno de los clubes más grandes del fútbol sudamericano.

De Huracán a la Primera División

Pérez Guedes dio sus primeros pasos en las inferiores de Huracán de Tres Arroyos y muy joven llegó al plantel superior.

Su rendimiento le permitió dar el salto a Olimpo de Bahía Blanca en 2011, donde disputó la Primera División del fútbol argentino y tuvo una destacada temporada.

Ese desempeño llevó a Racing Club de Avellaneda a incorporarlo en 2012. Desde entonces comenzó un largo recorrido profesional que incluyó pasos por Quilmes, Temperley, Olimpo, Mitre de Santiago del Estero, Defensores de Belgrano, Gimnasia de Jujuy y también una experiencia internacional en el fútbol de India.

La etapa más importante de su carrera

El gran reconocimiento llegó en Perú.

Tras jugar en Universidad San Martín y Melgar, Pérez Guedes arribó a Universitario de Deportes en 2023 y rápidamente se convirtió en una pieza importante del equipo.

Con la camiseta crema fue campeón nacional en 2023, volvió a consagrarse en 2024 —el año del centenario del club— y también integró el plantel campeón de 2025.

Además disputó Copa Libertadores y Copa Sudamericana, superó los cien partidos con la institución y fue elegido como uno de los futbolistas más destacados de la Liga peruana.

Reconocimiento en Perú

Por estas horas, los medios peruanos destacan su trayectoria, su profesionalismo y la importancia que tuvo dentro de uno de los ciclos más exitosos recientes de Universitario.

Las versiones que circulan indican que el volante estaría evaluando regresar al país para priorizar la cercanía con su familia luego de una extensa carrera desarrollada entre Argentina, India y Perú.

De confirmarse esa decisión, se cerraría una trayectoria de más de quince años en el fútbol profesional para un jugador formado en Huracán de Tres Arroyos que logró consolidarse en la máxima categoría, jugar competencias internacionales y convertirse en referente de Universitario de Deportes.

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