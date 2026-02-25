Martín Redrado disertará en la Mesa Redonda de la Fiesta Provincial del Trigo

25 febrero, 2026 68

En el marco de una nueva edición de la Fiesta Provincial del Trigo, se realizará la Mesa Redonda con la participación del reconocido economista Martín Redrado, quien brindará una disertación titulada “Momento económico y situación del sector agropecuario”, incorporando además una mirada estratégica sobre las expectativas de nuestro país para el futuro.

Desde el comienzo de la gestión, se busca generar encuentros con profesionales de renombre que sumen con sus disertaciones, a construir un proyecto productivo para nuestro país.

El encuentro tendrá lugar el viernes 6 de marzo a las 11:30 horas, en el predio de la Sociedad Rural, y contará con entrada libre y gratuita para todas las personas interesadas en participar.

La jornada está pensada como un espacio de intercambio y análisis, donde se repasará la actualidad económica del país y el presente del sector agropecuario, promoviendo el diálogo y el intercambio de ideas entre productores, empresarios, instituciones y vecinos.

¿Quién es Martin Redrado?

Martín Redrado es Director de Fundación Capital desde 2010 y fue Presidente del Banco Central de la República Argentina (2004-2010). Se desempeñó como Senior Economic Advisor del Banco Mundial en Washington DC y fue miembro del Tribunal de Solución de Controversias de la Organización Mundial de Comercio.

Es egresado de la Universidad de Harvard, con un Máster en Administración especializado en finanzas y economía internacional. A lo largo de su trayectoria ocupó cargos de relevancia internacional en organismos financieros y académicos, y es autor de diversos libros sobre economía y desarrollo, entre ellos Argentina Federal (2025) y Argentina Primero (2020).

Convocatoria a sponsors

Desde la organización se invita a empresas e instituciones interesadas en acompañar esta propuesta como sponsors a sumarse a esta jornada de alto valor institucional y productivo.

Para más información y consultas, comunicarse al 2983-446264

La Mesa Redonda será una oportunidad para reflexionar, escuchar y proyectar el futuro del sector en un espacio abierto a toda la comunidad.

