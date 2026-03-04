(audio) Martín Redrado será la figura central de la Mesa Redonda en la Fiesta del Trigo
En el marco de una nueva edición de la Fiesta Provincial del Trigo, el funcionario Emiliano Sofia brindó detalles a LU24 sobre uno de los eventos más emblemáticos de la celebración: la Mesa Redonda del Trigo.
Este espacio de debate, que busca consolidarse como el punto de encuentro clave entre el sector agropecuario, el empresariado y el Estado, se llevará a cabo este viernes a las 11:00 horas en las instalaciones de la Sociedad Rural.
El eje principal de la convocatoria para este año será el análisis del momento económico actual y su impacto directo en la situación del sector agropecuario. Para profundizar en esta temática, la organización confirmó la disertación especial del doctor Martín Redrado. El economista y expresidente del Banco Central aportará su visión técnica y política, funcionando como el principal disparador para el debate posterior entre los distintos actores de la cadena productiva.
La mesa contará con una representación amplia que incluye a las principales instituciones del sector. Se espera la participación de referentes del INTA, la Federación de Acopiadores, cooperativas, representantes de puertos, la Bolsa de Cereales y Argentrigo. Asimismo, se aguarda la confirmación por agenda de Javier Rodríguez, Ministro de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, quien es un asistente habitual a este tipo de debates técnicos y políticos en la región.
Uno de los objetivos centrales de esta edición, impulsado por la gestión del intendente Pablo Garate, es que la fiesta recupere su esencia técnica y productiva. En ese sentido, se busca poner en valor el potencial del trigo local, históricamente reconocido por su calidad superior y su diferencial de precio a nivel nacional. Esta impronta se verá reforzada el sábado con una presentación técnica específica a cargo de la Chacra Experimental de Barrow, destacando la importancia de la ciencia aplicada al campo a pocos kilómetros de la ciudad.
Emiliano destacó la predisposición de la Sociedad Rural al ceder su espacio y subrayó que la Mesa Redonda no es solo un evento protocolar, sino una herramienta de construcción colectiva necesaria para enfrentar los desafíos económicos del presente.