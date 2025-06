Martin Rodríguez Blanco: Entre ser Director y ser Concejal

24 junio, 2025 0

El Director de Cultura, Educación y Derechos Humanos, Martín Rodríguez Blanco en diálogo con LU 24, y ante la proximidad de las vacaciones de inviernos, destacó que el municipio está analizando las diferentes propuestas para llevar, tanto a las localidades como a nuestra ciudad, de los eventos que se van a presentar durante esas dos semanas. El Centro Cultural La Estación y el Museo Mulazzi serán los escenarios elegidos para el desarrollo de las distintas actividades propuestas tanto para los mas chicos como para los pre adolescentes.

Los Juegos Bonaerenses también están en marcha desde el área de cultura, por lo que Rodríguez Blanco destacó el éxito de la convocatoria alcanzando a más de 500 inscriptos, sobre los 340 del pasado año, en las categorías Sub 15, Sub 18, discapacitados y adultos mayores, cuyos trabajos actualmente están siendo expuestos para el criterio del jurado con el fin de elegir las obras más representativas de Tres Arroyos, formando parte de las 20 disciplinas culturales que conforman el evento.

Su eventual candidatura a una concejalía

Ante la consulta sobre que decidiría en caso de formar parte de una lista de concejales, Rodríguez Blanco opinó que “Eso está en un segundo plano, hoy estoy abocado al funcionamiento del área”. Al tiempo que destacó la libertad de acción que recibe tanto desde el Jefe de Gabinete como del propio Intendente, a través de la cual se han podido hacer muchas cosas y que según el funcionario “quedan muchas por hacer, y que el tiempo y el vaciamiento cultural que propone el gobierno nacional y del cual Tres Arroyos no es una isla, hace que tengamos mucho para hacer como pensar en otra situación”, refiriéndose a una posible invitación a formar parte de una lista de concejales.

