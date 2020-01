Martín Rodríguez Blanco va por su octava participación en el ballet oficial de Cosquín

23 enero, 2020

El bailarín tresarroyense Martín Rodríguez Blanco será parte nuevamente en la edición 2020 del Festival Nacional de Folklore de Cosquín, integrando el ballet oficial Camin al que regresa luego de haber quedado seleccionado en una audición previa de más de cuatro horas.

En diálogo con LU 24, relató los incesantes ensayos para la puesta en escena del ballet, y sostuvo que “desde el 8 de enero no hemos parado; hoy ya estamos con el vestuario y la prueba de escenario, en esta edición tenemos diez noches de escenario; yo desde 2015 no formaba parte del ballet por cuestiones seguramente de cansancio corporal, y si bien vine a Cosquín, no quería venir a bailar y ponerme en ese rol porque se las exigencias que eso tiene”.

“Uno se mide con los colegas, aprende un montòn en los eneros coscoínos y eso me encanta, dijo y agregó respecto a las presentaciones que “es una puesta del Himno a Cosquín con vestigios de la primer realización de este festival, adecuado a una época de los años sesenta, por ejemplo y por ahí va a estar la propuesta del Camin”, contó.

“Un orgullo poder traer el nombre de Tres Arroyos acá”

“Este es mi octavo Camin, empecé en 2008 y creo es una propuesta que te enriquece como bailarín, de mucho peso para quienes pisamos el escenario, es un orgullo poder traer acá el nombre de Tres Arroyos y por ahí es lo que muchos bailarines anhelamos es seguir andando, seguir bailando y nutriéndonos de nuestra historia, de nuestra danza”, dijo.

50 asistentes y un “cambio de look”

Hay un equipo grandísimo detrás del Ballet Camin, nosotros somos muchos, por lo que necesitamos mucha gente, unas cincuenta personas, en vestuario, en maquillaje, los técnicos de sonido en los ensayos, los que nos atiende y asisten con la comida, es muy grande el circo pero así es que nosotros nos sentimos cómodos y relajados ante todo, la elección de este año tenía 200 bailarines y solo entraban quince varones y catorce mujeres, fueron cuatro horas de audición, fue un honor haber quedado seleccionados, y estamos tratando de disfrutar a pleno esto que es el pre festival; me he encontrado con muchos amigos de todo el país, es un ballet muy federal, si bien hay mucha parte de Cosquín y Córdoba, hay mucha gente de todo el país que permite ver la realidad de cada uno de los lugares de donde provienen los bailarines”, relató.

“En el transcurso de estas dos semanas tuvimos alrededor de dos puestas del Himno lo que demandó que los ensayos se extendieran mucho y casi no dormíamos pero estoy muy contento, y nos pidieron que modificáramos un poco el look por lo que me tuve que sacar la barba que venía cuidando desde hace un año y pico, y a la noche tengo turno con el estilista así que no sé qué van a hacer con los pelos”, concluyó.

