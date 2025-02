Martin Segovia: “En Quilmes estamos en un proceso de reconstrucción con chicos nuevos”

Martín Segovia actual técnico de Quilmes, habló con LU 24, para contar cómo se prepara el Cervecero para este año y de su paso por Alumni de Orense.

“Es mi tercer ciclo en Quilmes el llamado fue del presidente del club Horacio Trillo nos pusimos a charlar y acá estamos”, explicó.

“Estamos en un período nuevo, de reconstrucción y con la llegada de chicos nuevos y a mi entender falta un poquito para redondear el plantel, no se han hecho todavía todos los reemplazos que habíamos dicho con anterioridad”, dijo.

“Es un momento preparatorio, de conocimiento de los chicos, hay un grupo muy grande de jugadores jóvenes de 2007y 2008 y eso nos gusta: indudablemente que necesitan de los más grandes inclusive de 2 o 3 jugadores que nos falta para completar el plantel”, manifestó “Peco”.

“Ni bien se concretó esta conducción, salimos rápido hablar con la gente que uno le tiene confianza, y arrancamos de atrás hacia adelante al pedido de poder trabajar con Darío Luengo con quien el año pasado tuvimos un año hermoso y la continuidad de los chicos que se habían quedado, como el caso de Viera, que lo había pedido y era un gusto personal y la continuidad de quienes para nosotros son fundamentales como Colonna, Daloisio, y en función de los que se estaban yendo empezar a dar otros nombres, la idea es que se fue el 1, el 5 y el 9, y eso tenía que tener un reemplazo”, comentó.

“Está costando un poco conseguir un delantero; sé que los dirigentes se están moviendo: fueron para un lado, fueron para el otro, pero no es tan fácil, más que nada por los números que se están manejando en un fútbol local, que son bastante elevados y uno sabe que es difícil contar con ese tipo de jugadores”, expresó.

“Vamos a trabajar. Somos conscientes que falta gente para completar el plantel y sabemos que somos extremadamente competitivos, más con este escudo que es un gigante. Uno trata a esta gran cantidad de chicos que juegan bien, de rodearlos con otros de experiencia, para ser protagonistas todo el año”, explicó.

Su paso por Orense, el campeonato con Alumni y el futuro quilmeño

“Con Alumni fueron dos años hermosos: lo que pasó queda entre Peco, Diego Irigoin y la dirigencia. No nos debemos nada: nos vaciamos de ambas partes en función del objetivo; juntos trabajamos muchísimo y se logró el objetivo, venía en mi caso un periodo de descanso para poder ver a mis hijos jugar que no he podido, ya que llevo 26 años ininterrumpidos dirigiendo y vino esta oportunidad que seduce. Te seduce esta camiseta, esta hinchada, gente conocida y que hayan aceptado que esté en el cuerpo técnico “Cacarito” Vázquez, que para mí era esencial y se pudo lograr. Gente con una identidad del club que sabe ponerse esta camiseta, que sabe ser competitivo con esta camiseta y conoce cada rincón del club. De ese lado vamos todos juntos, despacito, y creo que vamos por buen camino”, concluyó.

