Martina Legarreta clasificó a la selectiva de Flavio Mendoza

20 abril, 2026 0

La pequeña Martina Legarreta, de 4 años, pasó la prueba de clasificación en la Competencia de Danzas, para la selectiva de Flavio Mendoza.

Martina es hija del Coordinador de la Secretaría de Seguridad Municipal, Martín Legarreta, quien expresó al comunicar la grata novedad: “un logro enorme que refleja su dedicación, pasión y amor por el baile desde tan chiquita.

Con tan solo 4 años, Marti ya demuestra un talento y una presencia que emocionan, y este paso es el comienzo de un camino lleno de sueños, esfuerzo y crecimiento.

Como familia estamos orgullosos y felices de acompañarla en cada paso. Sabemos que esto recién empieza, pero ya es un gran motivo para celebrar”.

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