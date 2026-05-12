Más allá de los lentes: Protegiendo el futuro visual de tus hijos hoy

12 mayo, 2026 56

La mirada de un niño es su ventana al aprendizaje y al descubrimiento. Sin embargo, en un mundo cada vez más digital, la miopía infantil ha dejado de ser un simple problema de “ver borroso” para convertirse en un desafío de salud que debemos gestionar a tiempo.

Como mamá y especialista, entiendo la preocupación que se siente cuando uno como padre/madre nota que su hijo/a se acerca mucho a las pantallas o entrecierra los ojos para ver el pizarrón, que menciona dolores de cabeza frecuentes o recibimos notas de la escuela que nos mencionan distracción en el aula que se acompaña de notas deficientes. Mi compromiso como profesional de la salud y particularmente del cuidado de la visión (sentido por el cual aprendemos alrededor del 80% de lo que sabemos) es ofrecer no solo un diagnóstico, sino un plan de control de miopía personalizado. Hoy contamos con opciones terapéuticas de vanguardia, como los lentes de desenfoque periférico y colirios específicos que permiten, por primera vez en la historia de la oftalmología, “frenar” el crecimiento del ojo y reducir riesgos futuros.

Todos los niños requieren de un control anual oftalmológico con la finalidad primera de detectar posibles patologías oculares, y si estas existieran comenzar a darles tratamiento y seguimiento. Te invito a que visites con tus niños a un oftalmólogo al menos una vez al año para cuidar el futuro de su visión y aprendizaje.

Si este tema te preocupa o simplemente querés saber cómo acompañar mejor el crecimiento de los más chicos en esta era digital, me encantaría seguir en contacto con vos. Te invito a explorar más recursos, consejos y tecnología de vanguardia en mi sitio web www.draambrosetto.com o a sumarte a nuestra comunidad en Instagram @oftalmologia.dra.ambrosetto.

Allí comparto el día a día de mi práctica y las últimas novedades en control de miopía, siempre con la calidez y la precisión que tus ojos merecen. ¡Nos vemos en las redes!

Dra. Sofía Ambrosetto – Médica Cirujana Oftalmóloga

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