Más allá del rescate del gatito: Cuando el amor al prójimo es voluntario y genuino

16 octubre, 2024

El rescate de un gatito fue una noticia que todos tomaron con mucha alegría y agradecimiento, pero haciendo pausa en una historia que tuvo final feliz, debemos detenernos en el trabajo de los Bomberos y personal de Celta.

Ellos no preguntaron nada y rescataron una vida. No dudaron porque se trató de un animal, quizá tan asustado que no pudo bajar por sus medios, pero el espíritu empático de los servidores públicos se puso de manifiesto para resolver la situación.

No fue fácil, llevó su tiempo y su despliegue, pero como dijimos antes, tuvo un final feliz para todos.



