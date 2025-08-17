Más asistencia social y un festival por el Día de la Niñez
El secretario de Desarrollo Social, Martín Garate, estuvo en conversación con LU24 en el marco del Día de la Niñez y adelantó que el domingo 24 se realizará el segundo Festival Municipal de la Niñez, desde las 14 hasta las 17 horas, en el predio de la Fiesta del Trigo y el SUM de la ENET.
“El primero superó todas nuestras expectativas, por lo que esperamos nuevamente una gran concurrencia de niños y familias, con música, juegos, payasos, deportes y los mercados barriales”, indicó.
Garate detalló además el trabajo cotidiano de la Secretaría, que incluye los programas Puentes en Infancia, Tarea Fina, Envión, Faros en Claromecó, y las iniciativas en Copetonas, Reta y Cascallares. También mencionó la tarea del Servicio Local de Protección de Derechos, con dos hogares a cargo: uno para niños de hasta 13 años y otro para adolescentes de hasta 17.
Consultado sobre la realidad que atraviesan hoy las familias, sostuvo:
“Nos preocupa que muchos chicos no puedan satisfacer derechos básicos como ir a la escuela, alimentarse adecuadamente, practicar deportes o acceder a la cultura. Todo está directamente ligado a la situación económica y social, y Tres Arroyos no es una isla”.
En este sentido, remarcó el éxito del programa “A la Escuela”, que permitió la entrega de útiles, zapatillas, camperas y guardapolvos, y el incremento en la asistencia alimentaria. “Cuando asumí, se ayudaba a 380 familias; hoy son más de 1.300 en la ciudad, sin contar las localidades”, indicó.
Garate reconoció que otra problemática creciente es la violencia intrafamiliar, muchas veces vinculada a situaciones de adicciones. “La intervención es muy compleja, pero los resultados en los programas sociales muestran que no sólo se trata de asistencia: es acompañamiento, contención y la posibilidad de trabajar también con las familias”.
Finalmente, el funcionario agradeció el espacio y dejó un mensaje:
“Un feliz día para todas las niñeces, y los esperamos el domingo en el Festival Municipal para compartir un domingo diferente en familia”.