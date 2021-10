Más casos de pubertad precoz post pandemia

El ostracismo que generó la cuarentena extendida para los cuidados contra el Covid, trajo aparejado un sinfín de trastornos de salud en todas las edades. Por ejemplo, el aumento de casos de pubertad precoz fue llamativo, pero tendría basada esta situación en cambios hormonales debido a la excesiva pasividad producto de los encierros sanitarios.

Para ampliar sobre la cuestión, la licenciada en Psicología Claudia Torres dijo ”la pubertad es el desarrollo que pasamos todos en algún momento de nuestras vidas, cuando comienzan a mostrarse las características sexuales secundarias que son, por ejemplo, el vello púbico, el botón mamario en las niñas, el crecimiento de los testículos en los varones , etc, donde se observa la definición del sexo en cada individuo. A partir de los 10/14 años comienzan los cambios hormonales en ambos sexos. Ahora bien, cuando estas situaciones se dan por ejemplo en menores de alrededor 8 años, estamos hablando de pubertad precoz.

Es fundamental la contención de los padres cuando se presenta la pubertad precoz, no sólo por los cambios físicos sino psicológicos que padecen los niños, porque si imaginamos una niña de 8 años con un cuerpo desarrollado, no sólo llamará la atención de sus pares sino que ella también se sentirá diferente en su entorno, por eso es muy importante hablar sin tabúes ante estas situaciones, no dejando preguntas sin contestar, para que la confianza sea una herramienta contenedora para ellos”.

