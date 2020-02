Más de 17 planteles ya se inscribieron en el Mundialito de Monte Hermoso

La primera edición del Mundialito de Monte Hermoso “Creando futuro 2020”, a realizarse del 26 al 29 de febrero en el Polideportivo Municipal y los estadios del Atlético Monte Hermoso y Suteryh, ya ha confirmado la presencia de los planteles de chicos de Olimpo, Villa Mitre, Bella Vista y Liniers, de Bahía Blanca; Aldosivi, de Mar del Plata; Automoto, de Tornquist; Villa Rosa, San Martín y Ferroviario, de Coronel Dorrego; Peña Boquense Azul y Oro, de Santa Rosa, La Pampa; Peña Patagonia Azul y Oro, de Viedma, Río Negro; River Play, Los Franceses y Guerreros Fútbol Club, de Punta Alta; Unión, de Pigüe; y obviamente los clubes anfitriones.

Organizado por Doble Cinco, auspiciado por la Municipalidad de Monte Hermoso y coordinado por el profesor Marcelo Katz, el torneo está orientado a las categorías del 2005/2006 – 2007/2008 para fútbol 11 Masculino; del 2009/2010 – 2011/2012 para Fútbol 9 Masculino y 2008/2007- 2005/2006 para Fútbol 9 Femenino.

Desde la organización también confirmaron que en el evento estarán presentes entrenadores encargados de captación del club Lanús, quienes asistirán para observar a los jugadores de todas las categorías.

Los valores por equipo para formar parte varían dependiendo la modalidad a participar. Inscripciones e informes al 0291 154197848 (Fabián Rodríguez) o través de www.mundialitomonte.com.ar

“Infidelidades” se presenta en el Centro de Convenciones

La compañía de teatro local “AMARARTE”, bajo la dirección de Noemí Aurizzi, realizará la presentación de “Infidelidades”, una trilogía de obras a cargo de los actores Ada Torres, Andrea Alí, Javier Alarcón, Gustavo Méndez, Magalí López, Emanuel Fredes y la participación especial de Brenda Vega.

Las obras “Las Tazas” de Bruno Mateo, “Clavo” de Adriana Genta y “Cuestión de Honor” de José Luis Alonso, se presentarán mañana viernes 21 desde las 23 horas en la Sala Auditórium del Centro de Convenciones. Evento libre y gratuito, con modalidad a la gorra.

A puro Freestyle llega el Bloody Free a Monte Hermoso

Bajo la coordinación de la Dirección de Juventud de Monte Hermoso y la organización de Radio Voix llega por primera vez a Monte Hermoso el Bloody Free, una competencia de Freestyle-rap-Hip hop que tendrá lugar el 22 de febrero a las 17 horas en el escenario ubicado en la Plaza de la Memoria, Av. Fossatty y Pedro de Mendoza, detrás del Centro de Convenciones.

El “Bloody Free” es un evento que se comenzó a realizar en la ciudad de Punta Alta y que en ésta oportunidad la modalidad será 2×2 y contará con la presencia de hasta 60 competidores de toda la zona.

Se premiará 1º, 2º y 3º puesto y la inscripción es gratuita, pudiéndose realizar mediante la cuenta de instagram @bloody.free. Se contará con tres jurados que deciden los ganadores que serán por eliminación directa. Se realizarán 2 entradas de ida cada equipo y dos de vuelta.

Las batallas duran aproximadamente 2 o 3 minutos, si hay ganador claro, si los jurados determinan que hay empate, se hacen otras tres entradas, en ese caso puede haber hasta dos réplicas, de continuar empatados se elige un freestyler de cada equipo para que pase y se haga 1 vs 1. Las batallas que lleguen a esa instancia tienen una duración de 8 o 10 minutos. Los jueces tienen en cuenta si rima todo lo que dicen la coherencia y la respuesta del público, también la respuesta y el juego de palabras, cabe destacar que es todo improvisado lo que exponen los competidores, y que no van a saber contra quien se enfrentan hasta el momento de comenzar, por lo que no tienen tiempo para rimas con anticipación. Después de la primera ronda se sortean los enfrentamientos, lo que hace que tengan que seguir improvisando sin preparar.

Cine para todas las edades y funciones de trasnoche

El Centro Cultural recuerda que ésta temporada reabrió su Sala de Cine con propuestas de hasta tres funciones para chicos y para adultos en días y horarios específicos. Las proyecciones para éste fin de semana son las siguientes:

*21/02 20 hs. “Dumbo” // 22.30 hs. “Hombres de Negro” //

*22/02 01 hs. “It 2”. // 20 hs. “La Vida Secreta de las Mascotas” // 22.30 hs. “Rambo, Last Blood”

*23/02 01 hs. “Cementerio de Animales”.

Entradas: Menores de 2 años, entrada gratuita/ de 3 a 11 años, $200// de 12 años en adelante, $300

Cronograma de actividades del 20 al 22 de febrero

Jueves 20

De 9.30 a 10.30 hs – Aquagym para mayores de 55 años en el Centro Turístico YMCAMAR

10 hs – Visita Guiada Área 3 Reserva, en la Reserva Natural Pcial. Valor: $100 mayores, $50 menores de 10 años y jubilados

10 hs – Visita Histórica Guiada a la Laguna Sauce Grande. Los interesados deben anotarse en el Museo Histórico, Av. Bahía Blanca 224, de 9 a 23 hs. Las salidas serán en combi desde el mismo Museo. Valor: $250 mayores, $170 menores de 12 años y jubilados

De 15 a 20 hs – “Juegos alternativos e inclusivos de playa” con clases de ritmos, inflables y certámenes deportivos para todas las edades en parador Shanti (Bajada calle Río Asunción)

18 hs – Visita Histórica Guiada al Balneario Sauce Grande. Los interesados deben anotarse en el Museo Histórico, Av. Bahía Blanca 224, de 9 a 23 hs. Las salidas serán en combi desde el mismo Museo. Valor: $250 mayores, $170 menores de 12 años y jubilados

18.30 hs – Zumba Gold para mayores de 55 años en el Centro de Convenciones

19 hs – espectáculos musicales y circenses para toda la familia, en el Parque de Aldea del Este

20:30 hs – espectáculos musicales y circenses para toda la familia, en el Anfiteatro Jorge Pedro Chiaradia en la Peatonal Dorrego.

22 hs – Show: Son Formidables con Miguel Ángel Cherutti en el Centro Cultural. Entradas desde los $500.

22 hs – Ciclo Conferencias Veraniegas en el Centro de Convenciones

Viernes 21

10 hs – Visita Guiada Área 3 Reserva, en la Reserva Natural Pcial. Valor: $100 mayores, $50 menores de 10 años y jubilados

10 hs – Visita Histórica Guiada al Balneario Sauce Grande. Los interesados deben anotarse en el Museo Histórico, Av. Bahía Blanca 224, de 9 a 23 hs. Las salidas serán en combi desde el mismo Museo. Valor: $250 mayores, $170 menores de 12 años y jubilados

De 15 a 20 hs – “Juegos alternativos e inclusivos de playa” con clases de ritmos, inflables y certámenes deportivos para todas las edades en parador Shanti (Bajada calle Río Asunción)

De16 a19 hs – Centro de actividades náuticas en la Laguna Sauce Grande para niños y niñas desde los 4 años. Libre y gratuito.

18 hs – Visita Histórica Guiada a la Laguna Sauce Grande. Los interesados deben anotarse en el Museo Histórico, Av. Bahía Blanca 224, de 9 a 23 hs. Las salidas serán en combi desde el mismo Museo. Valor: $250 mayores, $170 menores de 12 años y jubilados

20 hs – Cine: Dumbo en el Centro Cultural. Entradas menores de 2 años, entrada gratuita / de 3 a 11 años, $200 // de 12 años en adelante, $300.

20:30 hs – espectáculos musicales y circenses para toda la familia, en el Anfiteatro Jorge Pedro Chiaradia en la Peatonal Dorrego.

20.30 hs – Charla Taller: “Autogestión de la salud” ¿Por qué enfermamos? En el Centro de Convenciones. Entrada libre y gratuita

22.30 hs – Cine: Hombres de Negro en el Centro Cultural. Entradas menores de 2 años, entrada gratuita / de 3 a 11 años, $200 // de 12 años en adelante, $300.

22 hs – Conciertos al aire libre de la Biblioteca Popular en las escalinatas del Centro de Convenciones.

De 22 a 00 hs – Observaciones Astronómicas en el Centro de Observación Astronómica, Camino Sinuoso Acceso Oeste. Libre y gratuito.

23 hs – Obra teatral “Infidelidades” a cargo de Amararte en el Centro de Convenciones, entrada a la gorra.

Sábado 22

01 hs – Cine Trasnoche: IT 2 en el Centro Cultural. Entradas $300.

10 hs – Visita Histórica Guiada a la Laguna Sauce Grande. Los interesados deben anotarse en el Museo Histórico, Av. Bahía Blanca 224, de 9 a 23 hs. Las salidas serán en combi desde el mismo Museo. Valor: $250 mayores, $170 menores de 12 años y jubilados

11 hs – Taller Paleontológico “Huellas del pasado” en el Museo de Ciencias Naturales, evento gratuitos con cupos limitados.

11 hs – Visita Guiada Área 3 Reserva, en la Reserva Natural Pcial. Valor: $100 mayores, $50 menores de 10 años y jubilados

17 hs – Bloody Free competencia de Freestyle-rap-Hip hop en el escenario ubicado en la Plaza de la Memoria, Av. Fossatty y Pedro de Mendoza, detrás del Centro de Convenciones.

18 hs – Visita Histórica Guiada al Balneario Sauce Grande. Los interesados deben anotarse en el Museo Histórico, Av. Bahía Blanca 224, de 9 a 23 hs. Las salidas serán en combi desde el mismo Museo. Valor: $250 mayores, $170 menores de 12 años y jubilados

19 hs – Boxeo en el Gimnasio Polideportivo Municipal. Las entradas, $300 populares /$500 platea y $700 ring side) pueden adquirirse en la Boletería del Centro Cultural, de 8.30 a 13.30 y de 19 a 23 horas.

19 hs – CARNAVALES Recital de Lo Luiggi escenario ubicado en la Plaza de la Memoria, Av. Fossatty y Pedro de Mendoza, detrás del Centro de Convenciones.

19.30 hs – Clases gratuitas de ritmos, a cargo de la profesora Anahí Ullua en la Plaza del Calvario del Balneario Sauce Grande.

20 hs – Cine: La Vida Secreta de las Mascotas en el Centro Cultural. Entradas menores de 2 años, entrada gratuita / de 3 a 11 años, $200 // de 12 años en adelante, $300.

20:30 hs – espectáculos musicales y circenses para toda la familia, en el Anfiteatro Jorge Pedro Chiaradia en la Peatonal Dorrego.

21.30 hs – “Un mundo bajo la lupa” en el Museo de Ciencias. Actividad para niños y niñas de 5 a 12 años. Actividad es libre y gratuita, cupos limitados, inscripción previa al 2921482601.

21:30 hs – Tango y Milonga callejera en la Peatonal Dufaur y Costanera.

21.30 hs – Noches de fiesta en el Balneario Sauce Grande, plaza del Calvario

22.30 hs – Cine: Rambo Last Blood en el Centro Cultural. Entradas menores de 2 años, entrada gratuita / de 3 a 11 años, $200 // de 12 años en adelante, $300.

