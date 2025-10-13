Más de 190 representantes de Tres Arroyos viajaron a los Juegos Bonaerenses

13 octubre, 2025 0

Este lunes, desde la puerta de la Municipalidad de Tres Arroyos, partieron los colectivos con más de 190 participantes que representarán a nuestra ciudad en la instancia final de los Juegos Bonaerenses.

Integran la delegación jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad que competirán en distintas disciplinas culturales y deportivas, acompañados por sus respectivos coordinadores.

Desde la comuna se destacó el esfuerzo de cada participante, el acompañamiento de las familias y el trabajo conjunto de las áreas de Cultura, Educación y DDHH y Deportes, que hicieron posible la presencia de Tres Arroyos en este importante encuentro provincial.

Los Juegos Bonaerenses son una oportunidad única para promover el deporte, la cultura y los valores del trabajo en equipo, el respeto y la inclusión.

