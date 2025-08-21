Más de 30 millones invertidos en obras para fortalecer la educación pública
Desde el Consejo Escolar continúan trabajando y acompañando a la educación pública con obras y mejoras en distintas instituciones del distrito. Durante este último mes, se realizaron importantes intervenciones edilicias que superan una inversión de 30 millones de pesos, destinadas a garantizar mejores condiciones de infraestructura para estudiantes, docentes y la comunidad educativa en general.
Entre las principales obras se destacan:
Jardín 920, EP N°56 y ESEA N°1: reforma y ampliación de espacios para cocina.
EP N°11: reparación de cubierta, en un trabajo conjunto con el Municipio y la cooperadora.
Escuela de Estética: colocación de luminarias.
EP N°3 y ES N°4: refacciones en cocina y comedor, además del cambio de cortinas.
EST N°1: nueva puerta de acceso para atención al público, en línea con las políticas de cuidado.
Escuela 501: división del SUM y creación de aulas.
EP N°22: construcción de rampa de acceso, mástil, pintura exterior y arreglos en el SUM.
También, se llevaron adelante intervenciones menores en otras instituciones.
Cada una de estas obras responde a las demandas planteadas por las escuelas y demuestra nuestro compromiso con el presente y el futuro de la educación pública.
Desde el espacio agradecen la colaboración del Municipio, la Provincia y las cooperadoras escolares, que hacen posible seguir avanzando en este camino.