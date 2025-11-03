Más de una noche: los museos tendrán su edición este fin de semana

3 noviembre, 2025

El MUBATA, el Museo Mulazzi y el Centro Cultural La Estación, celebrarán una nueva edición de la Noche de los Museos los días 7, 8 y 9 de noviembre.

Iniciarán con una muestra fotográfica el viernes, para continuar, el sábado, con la inauguración de la obra “Resistencia. Arte después del arte”. Para finalizar, el domingo, se presentará la “Identidad Aumentada”.

Durante las jornadas se harán visitas guiadas participativas, donde el público podrá elegir una obra para analizar en conjunto, generando un espacio de intercambio y reflexión colectiva.

