Más detalles sobre el “ataque vegano” al ex Matadero de Epecuén

23 julio, 2021 Leido: 192

En las últimas horas dos “activistas” de una organización vegana fueron demoradas por policías de Adolfo Alsina. Fueron acusados por “vandalizar” el ex matadero de Villa Epecuén.

Cabe marcar que este edificio fue construido por el arquitecto Francisco Salamone e integra el catálogo de “Monumentos Históricos Nacionales”.

“Qué asco la carne”, fue la frase escrita sobre las ruinas del matadero, algo que generó indignación y derivó en la detención de los dos personas.

En este contexto la secretaria de Turismo del vecino distrito de Carhué, Vanesa Neubauer, dio detalles de esta situación de vandalismo. “Estaban escondidos y pudimos hallarlos en un maizal tirados de panza, con dos perros”, expresó en relación a los aprehendidos.

Neubauer relató que están tratando de remover la pintura con la que el edificio fue escrito, a fin de dejarlo en las condiciones en que estaba previamente.

“Estamos trabajando para que vuelva a estar lo más parecido que estuvo antes, no es lindo que no se tome consciencia del valor que tiene dicho monumento”, sostuvo.

En cuanto a la detención, la secretaria contó: “Encontré a dos personas saliendo del predio”

Y añadió: “Noté que no eran turistas que venían sólo a contemplar el lugar. Los detengo con palabras y les preguntó qué estaba sucediendo”.

Fuentes oficiales confirmaron los detenidos son un hombre, oriundo de la ciudad autónoma CABA y una mujer, de la localidad de General Rodríguez, Provincia de Buenos Aires.

“Les pedí que se detuvieran porque iba a llegar la Policía para tomarles los datos. Pero no me hicieron caso y los vi corriendo en situación de fuga”, detalló Neubauer.

Recuperar el patrimonio cultural histórico

Asimismo Neubauer aseguró que la obra arquitectónica de Francisco Salamone “es muy importante para todos”. Además, explicó que “es un trabajo en altura y para sacarlo todo es muy complejo”.

Sobre eso, contó que estuvieron todo el día del miércoles en contacto con arquitectos y conocedores de la obra de Salamone, a fin de dejarlo en similares condiciones de las que estaba.

El ex matadero se encuentra en Villa Epecuén, localidad ubicada a 7 kilómetros que quedó completamente inundada en 1985. Sus ruinas son un importante patrimonio cultural y turístico del partido de Adolfo Alsina, en el sudoeste bonaerense.

