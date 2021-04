Más quejas contra Vittal: Daniel Codagnone tuvo que llevar dos veces a su madre al Hospital

Daniel Codagnone dio testimonio a través de LU 24 de los “varios problemitas”, según calificó, que tuvo con la empresa de emergencias y traslados Vittal, prestadora de PAMI. Tuvo que llevar personalmente varias veces a su madre, de 96 años al Hospital, con el riesgo que ello implica.

“Además uno llamaba a Vittal y te preguntaban los síntomas, que cómo la veía, y yo no soy profesional para dar esa información. Entonces optaba por llevarla yo al Hospital, siendo ambos de riesgo, tanto que la última vez la doctora Sisto la atendió directamente desde la camioneta, no la dejó bajarse, por los casos de Covid. No sé cómo hay que hacer, con una persona de 96 años, con dificultades para caminar, con varias quebraduras. La última vez tenía unas líneas de fiebre y necesitaba atención, y uno no sabe qué hacer, hay una vida en juego”, sostuvo Codagnone.

“Ahora la hicimos socia de Policoop, donde nos atienden de manera excelente, de hecho van todos los días y la controlan porque por el Covid su médica de cabecera no puede ir. Yo creo que el sistema no funciona. En dos oportunidades los de Vittal no fueron, y la tuve que llevar yo. Por eso cuando escuché las declaraciones de la doctora Claudia Cittadino me puse en contacto con algunos concejales y les dije que me había pasado lo mismo”, concluyó.

